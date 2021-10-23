宋慧喬痛哭：無法再愛了 《分手》揭情傷「我失去一切」
南韓女神宋慧喬睽違3年回歸小螢幕，她與張基龍合作的新戲《現正分手中》11月開播，今（23日）首支預告終於釋出，劇中她因為愛失去一切，以為「再也無法愛任何人」，直到遇見張基龍，決定再談一次普通的戀愛，短短30秒的內容，充滿粉紅愛戀泡泡。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-23 18:19:00
宋慧喬在《現正分手中》中，飾演38歲的時尚公司設計組組長，是冷靜幹練的現實主義女強人，但面對愛情似乎束手無策，預告中她淋雨獨自走在街頭，配上「因為愛，我失去了一切，決定再也不會去愛」旁白，決心不再談戀愛。
豈料，她遇到時尚攝影師張基龍，再次出現心動感覺，旁人對宋慧喬說：「錯過的話是偶然，抓住的話是緣分。」但宋慧喬說：「我覺得不能模糊不清，不能談平凡又普通的戀愛。」直到張基龍直率告白宋慧喬，坦言很喜歡她叫自己名字，宋慧喬被動搖，表示：「曾認為不可能的普通戀愛，來了。」
宋慧喬雖然事業有成，但感情卻不順遂，與李秉憲、玄彬的戀情無疾而終，好不容易2016年因《太陽的後裔》遇上靈魂伴侶宋仲基，但2人婚姻僅維持1年8個月告吹；現在宋慧喬因劇久違露出幸福模樣，未演先轟動，令觀眾期待。《現正分手中》11月12日在friDay影音獨家播出。