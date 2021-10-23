最美CEO！黎姿接手癱弟事業　創55億美容王國  

由當紅花旦變成上市公司老闆，被封為「最美CEO」的港星黎姿，月初剛過50歲生日，依舊風姿綽約、身材曼妙，港媒曝光她旗下美容王國身價達15億港幣（55億元台幣），最近公司再添新品牌風光揭幕，但她仍十分接地氣，私下搭乘地鐵及渡輪出入，親自去工地監工、巡視地鐵站的廣告燈箱，讓不少網友稱讚很親民。





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▲50歲的黎姿（中）月初慶生，一家人幸福美滿。（圖／翻攝黎姿IG）





▲黎姿擅長舞蹈，在社群網站釋出翩翩舞姿。（圖／翻攝黎姿IG）

▲黎姿私下很親民，搭地鐵去巡視燈箱廣告。（圖／翻攝黎姿IG）

黎姿如今的風光，是從辛酸走向光明，出身演藝世家的她，原本家住香港豪宅，可惜祖父母去世後，爸爸不懂爭產，一家四口開始過著困苦日子，為了養活全家，她憑著亮麗外型及舞蹈才能，14時就出道演戲，電影、電視作品豐厚，成為TVB的當家花旦。





孰料2007年弟弟黎嬰車禍重傷導致癱瘓，姊弟情深，黎姿隔年閃電宣布退出娛樂圈，決定全心照料家人，接手弟弟的美容事業後，她搖身一變成為女強人，將集團成功上市，短短幾日身家暴漲11億台幣，更與始終守護著她的殘疾商人馬廷強結婚，如今育有3個女兒，一家幸福美滿。





▲黎姿貼出練習舞蹈照片，分享保持體態祕方。（圖／翻攝黎姿IG）

擅長舞蹈的黎姿，50歲依舊保持好身材，她在微博秀出練習芭蕾的美照，透露維持體態的妙招不是激烈運動，而是在於伸展運動，曼妙曲線讓粉絲為之欽羨，讚嘆「果然是女神，50歲還這麼美！」、「黎姿之後，再無趙敏！」、「姊姊這腿太長了！」



