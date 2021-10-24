日本美濱核電廠重啟4個月停機　冬季供電恐吃緊

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「恐攻應變設施」被稱為「特定重大事故等應變設施」，主要是考量到核電廠一旦遭到恐怖分子攻擊，或是航機從高空墜落等情況，造成核電廠重要設備毀損時，核電廠必須要有備援用的控制室，及可以冷卻反應爐的電源及抽水機等設備。
「恐攻應變設施」在日本2011年發生311大地震（日本稱東日本大震災）後，被依新規範標準強制核電廠設置。
日本在2011年福島核子事故後，規定核能機組原則上只能運轉40年，但若獲國家審查通過可延役20年。美濱核電廠3號機今年6月通過審查，成為311後首座逾40年仍在運轉的「高齡」機組。
不過，從6月重啟運轉以來，僅4個月就被迫停機。美濱核電廠將持續進行「恐攻應變設施」建設作業，希望2022年10月能重啟運轉。
用來作為替代發電的天然氣與原油價格持續高漲，讓發電成本持續上升。
日本政府22日在內閣會議上通過能源基本計畫，將核電定位為「重要的基載電力」；日本核電占整體發電比率擬從2019年度的6%，提升到2030年度的20%到22%。
但如果因為來不及建設「恐攻應變設施」，造成核電廠機組相繼停機的話，可能將危及日本政府宣示欲達成溫室氣體減排目標的期程。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101023