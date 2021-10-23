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《派遣女醫》米倉涼子辣擺「X腿」　美到粉絲想收藏！

▲米倉涼子海報上擺出「X型腿」，直呼好難。（圖／米倉涼子IG）
▲米倉涼子海報上擺出「X型腿」，直呼好難。（圖／米倉涼子IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-23 17:53:00

日本「收視女王」米倉涼子，於主演的《派遣女醫X》第七季中，再喊經典台詞「我，絕不會失敗」，但私下的她表示，最難的工作是拍海報，因為要將腿展現最完美的「X型」，還透露海報上的「我，絕不會失敗」是她親筆手寫。

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▲米倉涼子睽違2年再接演大門未知子。（圖／WAKUWAKU JAPAN）
▲米倉涼子睽違2年再接演大門未知子。（圖／WAKUWAKU JAPAN）
《派遣女醫X》睽違2年終於推出第七季，談到從前至今印象最深刻的場景，米倉涼子表示，先前拍攝未知子倒下的時候，心想搞不好真的要結束了，甚至還大哭一場，表示很想繼續拍這個系列，「每一季拍攝都讓我不後悔地想要再繼續拍下去！也體會到了無法再和其他演員見面，這種失落感」。

米倉涼子再接演大門未知子，她透露有回家的熟悉感，「我也從30幾歲演到現在快50歲，成為需要關心慰勞大家的人，想到我們一起走過的軌跡，能夠繼續發展下去就覺得很開心。」她強調會拚命上健身房，以未知子的風格繃緊神經加油下去。

每回電視劇開拍前，最重要的就是拍攝宣傳海報，米倉涼子在IG透露：「每次都為了要怎麼放腿的姿勢，大家絞盡腦汁、反覆重拍後才完成的！」而海報上，她也親筆寫下「我，絕不會失敗」，讓粉絲大喊「超想收藏」、「字好漂亮」、「腿實在太美」等留言。《派遣女醫X》第七季每週五獨家在friDay影音播出，每週日晚間11點於WAKUWAKU JAPAN電視首播。

▲米倉涼子笑說要擺出X型的腿很困難。（圖／米倉涼子IG）
▲米倉涼子笑說要擺出X型的腿很困難。（圖／米倉涼子IG）
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