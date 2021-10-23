COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

拍動作片太危險　謝霆鋒想買保險卻吃閉門羹

▲謝霆鋒拍動作片太危險，透露已經很久買不到保險。（圖／華映娛樂提供）
▲謝霆鋒拍動作片太危險，透露已經很久買不到保險。（圖／華映娛樂提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-10-23 17:49:35

動作電影《怒火》是導演陳木勝的遺作，除了找來甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演以外，甄子丹還身兼監製以及動作導演，設計了一連串精彩的對打戲和火爆場面。謝霆鋒透露，只要拍動作片，根本沒有保險公司願意接受，所以已經很久買不到保險了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲甄子丹身兼《怒火》主演、監製、動作導演。（圖／華映娛樂提供）
▲甄子丹身兼《怒火》主演、監製、動作導演。（圖／華映娛樂提供）
謝霆鋒笑說是導演陳木勝對他最好的一次，「這次只是很多打鬥場面，至少不用飛身撞巴士，或是從會展中心頂樓往下滑。」但他依然拿出過往的賣命本色，和甄子丹多場對峙場面，都讓觀眾緊張到喘不過氣，他透露因為動作場面一直都有危險性存在，所以沒有保險公司受保，他說：「應該是要保險的，但在動作拍攝現場受就不保，已經太久沒有買到保險了。」

▲甄子丹（右）和謝霆鋒對打戲多，相當精彩。（圖／華映娛樂提供）
▲甄子丹（右）和謝霆鋒對打戲多，相當精彩。（圖／華映娛樂提供）
謝霆鋒表示在《怒火》中與甄子丹對打的一招一式都要注意，「雖然刀子是道具，但還是很硬也鋒利，就要往對方的眼睛刺過去，真的要很小心。」因為有著風險，他也能理解無法保險的狀況，「只是我們這個行業，在拍攝時，明知道是（駕車）撞自己，還要去撞，這就是我們的職業！」謝霆鋒在電影中的壞到極至的反派演出，仍然非常帥氣，許多粉絲都一直發文希望他能多多演戲，還極端說想要炸掉他的廚房，讓他笑回：「炸吧！」《怒火》已於10月22日上映。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀