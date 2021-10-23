拍動作片太危險　謝霆鋒想買保險卻吃閉門羹

動作電影《怒火》是導演陳木勝的遺作，除了找來甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演以外，甄子丹還身兼監製以及動作導演，設計了一連串精彩的對打戲和火爆場面。謝霆鋒透露，只要拍動作片，根本沒有保險公司願意接受，所以已經很久買不到保險了。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-23 17:49:35
謝霆鋒笑說是導演陳木勝對他最好的一次，「這次只是很多打鬥場面，至少不用飛身撞巴士，或是從會展中心頂樓往下滑。」但他依然拿出過往的賣命本色，和甄子丹多場對峙場面，都讓觀眾緊張到喘不過氣，他透露因為動作場面一直都有危險性存在，所以沒有保險公司受保，他說：「應該是要保險的，但在動作拍攝現場受就不保，已經太久沒有買到保險了。」
謝霆鋒表示在《怒火》中與甄子丹對打的一招一式都要注意，「雖然刀子是道具，但還是很硬也鋒利，就要往對方的眼睛刺過去，真的要很小心。」因為有著風險，他也能理解無法保險的狀況，「只是我們這個行業，在拍攝時，明知道是（駕車）撞自己，還要去撞，這就是我們的職業！」謝霆鋒在電影中的壞到極至的反派演出，仍然非常帥氣，許多粉絲都一直發文希望他能多多演戲，還極端說想要炸掉他的廚房，讓他笑回：「炸吧！」《怒火》已於10月22日上映。