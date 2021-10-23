陳美鳳復仇成功　意外揭開Gino患有驚人隱疾

美魔女陳美鳳趕拍民視八點檔《黃金歲月》，被劇裡兒子Gino捕捉到休息打瞌睡，29秒優雅入睡畫面外流後，引來網友熱議，讚她「根本是個睡美人」，不甘被捉弄的美鳳姊，悄悄偷襲大反攻，想反拍對方睡相，沒想到意外曝光Gino有隱疾！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳美鳳潛進攝影棚偷拍，意外曝光Gino隱疾。（圖／翻攝四季線上FB）

▲Gino耳朵受過傷，容易感覺冰冷。（圖／翻攝四季線上FB）

陳美鳳21日帶著攝影人員，溜進梳妝室偷拍Gino，發現他趴著睡覺，雙耳還戴著耳罩，睡得好安全，完全捕捉不到流口水的逗趣畫面，發現鏡頭後Gino立刻驚醒，美鳳姊問他戴耳罩是否怕人打擾，Gino才解釋之前耳朵受過傷，產生感覺障礙，雙耳一直都是冰的，連夏天都需要戴著耳罩保暖，眾人恍然大悟。





Gino更自爆，上回曝光陳美鳳影片後，演員們人人自危，慎防睡相不佳被偷拍，全躲到暗處休息，現在片場空檔，都找不到王彩樺和洪都拉斯。他說當天為偷拍陳美鳳，躲在陰暗角落等待很久，確定美鳳姊體力不支，打瞌睡左搖右晃後，才趁她放下劇本慢慢靠近，捕捉這一刻經典畫面，「我拍得很不錯耶，還用心下配樂！」





▲陳美鳳維持優雅姿勢睡著。（圖／GINO臉書）

▲陳美鳳聘請外燴犒賞八點檔劇組，是個貼心的好前輩。（圖／民視提供）

不只美鳳姊，Gino也偷拍其他女演員，不過大家怕弄壞妝髮，都是仰頭睡坐著睡，沒有女神如此優雅。在一旁的葉家妤自曝偶像包袱比較重，不敢在攝影棚內睡覺，會偷偷躲到小房間，把門鎖起來再休息。Gino說，敢跟大家開玩笑，是因為劇組裡氣氛好，尤其是美鳳姊常叫外燴到棚內，讓大家吃得很開心，工作氛圍好一點都不辛苦。



