COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

富士山對話台灣成主題　專家籲日美升高對中嚇阻

▲第8屆「富士山對話」今天登場，台灣問題成座談會主題。美國專家呼籲，日美有必要升高對中國嚇阻力；日美也應共享所擁有的知識，準備好因應中國軍事力量的能力。圖為台美日國會議員戰略論壇。（圖／翻攝自佐藤正久推特）
▲第8屆「富士山對話」今天登場，台灣問題成座談會主題。美國專家呼籲，日美有必要升高對中國嚇阻力；日美也應共享所擁有的知識，準備好因應中國軍事力量的能力。圖為台美日國會議員戰略論壇。（圖／翻攝自佐藤正久推特）

中央社

2021-10-24 08:28:00

（中央社東京23日綜合外電報導）第8屆「富士山對話」今天登場，台灣問題成座談會主題。美國專家呼籲，日美有必要升高對中國嚇阻力；日美也應共享所擁有的知識，準備好因應中國軍事力量的能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本經濟新聞報導，日本與美國政府相關人士與專家學者共同討論國際問題的第8屆「富士山對話」，今天在東京都舉行，並召開以台灣問題作為主題的座談會。

面對中國加強施壓台灣，美國前東亞暨太平洋事務助理國務卿羅素（Daniel Russel）說，「日美兩國有必要升高（對中國）嚇阻力」。

羅素說，一旦中國犯台，日本也會立刻被捲入；中國如果對台灣採取軍事行動，「必須（讓中國）認知將付出高額代價」。

羅素也說，與此同時，為了不過度刺激中國政府，以美國為首的國際社會，「對承認台灣是主權國家應該慎重」。

美國華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）高級研究員庫伯（Zack Cooper）也說，日美應共享所擁有的知識，準備好因應中國軍事力量的能力。

庫伯說，共機在台灣周邊侵擾台灣防空識別區等，中國持續進行軍事挑釁，「為了因應台灣發生事態，有必要更加深入討論」。

日本自衛隊前統合幕僚長（相當於參謀總長）河野克俊說，日本也有部署中程飛彈，「日美應共同運用」。

儘管台灣海峽緊張情勢持續升高，但專精兩岸問題的日本東京大學教授松田康博說，「中國還未具備統一台灣的能力」。

日本九州大學副教授益尾知佐子說，對中國領導人來說，好戰的「戰狼外交」不過是給國內看的一場秀；為緩和緊張情勢，包括中國在內相關國家對話有其必要。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101023

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀