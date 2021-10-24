富士山對話台灣成主題　專家籲日美升高對中嚇阻

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面對中國加強施壓台灣，美國前東亞暨太平洋事務助理國務卿羅素（Daniel Russel）說，「日美兩國有必要升高（對中國）嚇阻力」。
羅素說，一旦中國犯台，日本也會立刻被捲入；中國如果對台灣採取軍事行動，「必須（讓中國）認知將付出高額代價」。
羅素也說，與此同時，為了不過度刺激中國政府，以美國為首的國際社會，「對承認台灣是主權國家應該慎重」。
美國華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）高級研究員庫伯（Zack Cooper）也說，日美應共享所擁有的知識，準備好因應中國軍事力量的能力。
庫伯說，共機在台灣周邊侵擾台灣防空識別區等，中國持續進行軍事挑釁，「為了因應台灣發生事態，有必要更加深入討論」。
日本自衛隊前統合幕僚長（相當於參謀總長）河野克俊說，日本也有部署中程飛彈，「日美應共同運用」。
儘管台灣海峽緊張情勢持續升高，但專精兩岸問題的日本東京大學教授松田康博說，「中國還未具備統一台灣的能力」。
日本九州大學副教授益尾知佐子說，對中國領導人來說，好戰的「戰狼外交」不過是給國內看的一場秀；為緩和緊張情勢，包括中國在內相關國家對話有其必要。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101023