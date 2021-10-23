刪Ｑ成功！近年政治人物罷免案一次看　僅1人成功保位

我是廣告 請繼續往下閱讀
2015年民眾發起立委蔡正元罷免案，但是當年有效同意票數未達臺北市第四選舉區選舉人總數二分之一以上，因此罷免失敗，蔡正元得以續任立法委員，且不可再於剩餘任期內對其罷免，該事件推動修正《公職人員選舉罷免法》的呼聲。
2016年選罷法下修門檻，條件包含，刪除「罷免不得宣傳」規定；第一階段提案人數門檻由 2%降到 1%；第二階段連署人數門檻由 13%降到 10%；罷免門檻由「投票率超過 50%，其中過半同意」改「同意票超過選舉人數 25%，且同意票超過不同意票」等。
韓國瑜「罷韓案」成功！台灣史上最大規模罷免案
2020年4月17日前高雄市長韓國瑜罷免案成立，被稱為罷韓案，由「罷韓」領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、時任台灣基進輿情部副主任張博洋與公民割草行動發言人李佾潔號稱罷韓四君子推動。
前高雄市長韓國瑜在擔任市長期間，金句頻出，不但多次高喊「貨出得出、人進得來、高雄發大財」，不過這番承諾被民眾視為跳票；韓國瑜也曾在接受媒體聯訪期限背誦心經、防疫期間「聞消毒水」，並且聲稱是在「確認比例」，更在擔任市長期限競選總統，被高雄人認為已經「拋棄高雄」。
罷韓領銜人陳冠榮撰寫「罷韓理由書」，以五大理由希望罷免韓國瑜。第一，韓國瑜違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長四個月內宣布被動選總統；第二，韓國瑜的市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國最高、滿意度全國最低的結果；第三，韓國瑜任由市政荒廢停擺，政見變成謊言，高雄城市發展正受到不可回復之損害；第四，「韓流」的出現，絕對是不正常紅媒介入台灣民主的結果，因此唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力紅媒滲透對台灣的損害；第五，韓國瑜屢發性別及國籍歧視言論，嚴重損及城市及國家形象。
投票於2020年6月6日進行，總選舉人數為969,259人，最終結果為同意票939,090票，不同意票25,051票，無效票5,118票，投票率為42.14%。由於有效同意票數多於不同意票數且達高雄市選舉人總數四分之一以上，罷免成功。
罷韓案是台灣首例成案的直轄市長罷免案，同時也創下國內首宗同意罷免票數（939,090票）超越當選票數（892,545票）的先例。
議員王浩宇遭罷 「罷王」炒熱期不改作風、頻頻惹議
桃園市前議員王浩宇在任內期間有多番爭議，最後引發罷免成功，包含擔任綠黨議員期間在臉書批評「民進黨真多敗類」，結果卻在2019年2月6日申請加入民進黨；2020年6月6日前高雄市長韓國瑜遭罷免，高雄市議長許崑源意外墜樓事件，王浩宇竟在臉書發文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」，冷嘲熱諷成罷免引爆點。
在罷韓成功後，隔一天，「罷免王浩宇」粉專發出最新聲明希望下一步能夠成功罷免王浩宇，「罷王總部」也在2020年6月30日成立，不過在在「罷王」被炒熱期間，王浩宇也不改作風，2020年7月份在節目上批評，時代力量前主席徐永明涉貪，遭疑民進黨也有立委涉案，便脫口說出「民進黨沒說過自己道德標準高」，造成網友群起圍剿「綠營就是標準夠低，才會收王浩宇這種爛咖」。
隨後王浩宇在政論節目中批評「年輕人很好騙」，與時代力量智庫執行長李兆立筆戰，更嘲諷時代力量是垃圾政黨，也在萊牛爭議期間，發表貼文中標註肉品含有瘦肉精，讓業者發布重訊表示合乎規定，近期抽檢結果瘦肉精均為未檢出，種種作風累積民眾不滿。
罷王投票在2021年1月16日進行，總投票人數為92,226人，最終結果為同意票84,582票，不同意票7,128票，投票率28.14%，成功罷免。值得關注的是，王浩宇當選同意票僅16,929票，但是同意罷免票卻催出84,582票，可見當年中壢選區確實想換個地方民代。
「罷捷案」失敗 修法後黃捷首位成功保位的政治人物
在經歷前高雄市長韓國瑜、前桃園議員王浩宇成功罷免案後，韓國瑜支持者也發起「罷免黃捷」的行動，領銜人劉辰芳提出罷免理由書包括「問政未盡議員之職責」、「扭曲事實，罔顧民意」、「面對任何事情，雙重標準」、「沒有禮義廉恥可言，不配成人民表率」、「干預他國內政，將國家安全陷入危險之中」。
在電視辯論會時，劉辰芳在第1輪哽咽落淚說自己經歷化療、電療，深知疾病折磨的痛苦，清楚表達反對瘦肉精立場，且僅上台6分鐘就離場，而黃捷則細數這2年擔任市議員出的努力，以及實際成效，希望能持續擔任鳳山區立委。
「罷捷案」投票日在2021年2月6日進行，當日投票人數總計12萬1,110人，其中同意票數為5萬5,261票，不同意票數為6萬5,391票，無效票數為458票，投票率為41.54%，由於有效同意票數未達鳳山區選舉人的四分之一，且不同意票數大於同意票數，因此罷免失敗，黃捷續任高雄市議員，且不可再於剩餘任期內對其罷免。
黃捷是選罷法修法以來，首位成功保位的政治人物，罷免案落幕當晚，黃捷談到面對罷捷案一路走來的心情，激動數度哽咽說不出話來，也一再拭淚，並且重申拒絕報復性罷免，感謝能有機會持續為鳳山鄉親服務。
成功刪Ｑ！陳柏惟：不會覺得是輸「未來哪裡需要我，就去哪裡」
陳柏惟高雄出身，在2020立法委員選戰時挑戰台中第二選區立法委員，面對地方派系勢力龐大的顏家，最後以5073票之差，擊敗國民黨立委顏寬恆，終結顏家30年來連任紀錄；本次刪Ｑ罷免，由罷免領銜人楊文元提出，原訂在8月28日進行投票，不過因為疫情而改成今（23）日進行投票。
期間陳柏惟堅持以台語質詢國防部長邱國正，希望透過台語傳譯機制做質詢，邱國正希望用通用國語來進行、節省時間，卻遭陳柏惟形容為「鴨霸」，即便後來雙方解開誤會，也讓許多民眾認為陳柏惟行徑荒妙。
隨後更爆出陳柏惟年輕時車禍肇逃事件、涉嫌賭博事件、財產申報大漲441萬元等爭議，都讓陳柏惟罷免選情蒙上一層灰，情況愈發不樂觀，之後民進黨定調全力支持陳柏惟後，也被各界解決為激化成藍綠對決，不利於罷免選情。
今天開票結果，總投票人數為294,976人，最終結果為同意票77,899票，不同意票73,433票，投票率51.72%，由於有效同意票數多於不同意票數且達選舉人總數四分之一以上，成功罷免，中二選區各區投票率在50-53%之間，5個行政區，陳柏惟只贏了基本面一向綠大於藍的烏日區，中央選舉委員會將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。
不過，陳柏惟的當年的當選投票數達112,893票，同意罷免票為77,899票，是成功罷免的政治人物中，唯一一位罷免同意票數低於當選票數的政治人物。
陳柏惟也在選後發表感言，他說，責任都在他身上，雖然沒有辦法控制對方的票數，但是這個選區有這麼多人勇敢投下反對罷免票，這麼勇敢想要把地方的選舉文化改變，這就是他與台灣基進給地方到目前為止最大的貢獻，「自己在台中市第二選區的1年9個月還是很有意義，不會覺得是輸。」
陳柏惟也說，今天之前沒有想過自己的未來怎麼走，今天之後再說，「 哪裡需要我，我就去哪裡，謝謝台中給我這機會」。