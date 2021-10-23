3Q罷免案通過！鄉民曝「下一位」走著瞧：兩黨會全梭下去
台灣基進立委陳柏惟罷免案結果今（23）日出爐，最新開票結果顯示，同意罷免票超過7萬3744票的門檻，同意罷免達到7萬7899票，不同意7萬3433票，陳柏惟立委席次失守，罷免方至今成功「三戰兩勝」罷免王浩宇、陳柏惟，僅保住黃捷，有網友看到結果後也點名「下一位」萬華中正區無黨籍立委林昶佐，更表示期待最後結果會如何。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 18:45:07｜2021-10-23 18:46:08
根據台中市選委會統計，包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰共5區，投票人數總計29萬4976人，預估通過門檻為7萬3744票，罷免門檻為同意票數需達總人數的25%，也就是7萬3744張「同意票」門檻，且票數須高於「不同意票」，罷免案方能成立，而台中市選委會宣布最終同意票數為77899，不同意票數為73433，罷免案確定通過。
消息曝光後，有網友就在PTT上提到，自去年6月6日高雄市長韓國瑜罷免案通過後，許多藍營、支持者出現罷免民代的聲浪，原PO就點出「桃園佛地魔，罷免成功；高雄黃捷，罷免失敗；台中3Q，看來是成功了（過門檻了）；下一位，萬華林昶佐」，更直言目前罷免方三戰兩勝，相當好奇第四戰勝負究竟會如何。
不少鄉民也紛紛在底下留言表示「陳柏惟今天這個這個投票率，看來下次林昶佐兩個黨會全梭下去，不這樣不能贏」、「林昶佐沒意外會碰到公投一起辦，門檻穩過的」，有支持者擔心「林昶佐現在瑟瑟發抖」、「林昶佐真的要擔心了」，但也有人認為「刪Q會過，林昶佐不會過啦，林沒那麼好罷」、「林昶佐難度高很多吧」、「沒有北漂不返鄉投票的問題，比3Q穩多了」。（編輯：楊智傑）