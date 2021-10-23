陳柏惟罷免致命關鍵？網認「1事件」殺傷力太強：很難忍
台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今（23）日舉行投票，最終以同意票77899票，超過25％門檻，且同意票大於不同意票，罷免案通過。不過相較於2020年陳柏惟以11萬2839票當選，這次僅靠同意票77899就成功罷免，有網友就好奇「決定3Q敗北的關鍵事件是哪個？」，話題曝光也引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 20:02:34
陳柏惟確定遭到罷免，晚間6時他發表演說時提到，不同意罷免的選票也差不多在門檻，「這代表我們花了1年9個月的時間，扎實地拿下了7萬3433票在地鄉親的認同，這也表示台灣人民對青年參政還有期待，只是20個月還沒有辦法說服所有人」，由於本次開票拉鋸相當引人關注，有網友就好奇表示，陳柏惟罷免案前被爆出不少爭議，究竟是哪件事成為關鍵導致罷免票數過了門檻。
貼文曝光後吸引許多網友紛紛留言自己心目中影響最大的爭議，其中認為「肇事逃逸」真的太傷的留言佔據多數，「肇逃+1，依台灣鄉土民情，這件絕對大扣分」、「肇逃在那一串攻防真的傷最重」、「肇逃，殺傷力太強」，另外也有網友坦言趙濤爭議連帶其他後續效應也相當致命「母語+肇逃」、「其實肇逃剛開始也不會多扣分，是態度反覆才會出事」、「肇逃還一堆加油」。
事實上，根據中選會統計，本次投票率為51.72%，是至今為止最高投票率的罷免案，根據過往罷免案投票率，前高雄市長韓國瑜有42.14%、前桃園市議員王浩宇則僅有28.14%，屬於罷免成功案例；至於罷免失敗的高雄市議員黃捷罷免案投票率則有41.54%。（編輯：楊智傑）