刪Q成功執政黨也擋不了！王鴻薇揭3意義：民進黨全黨陪葬

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國民黨台北市議員王鴻薇指出，刪Q成功代表著水能載舟，亦能覆舟，政治人物和政黨都應以此為戒，此外也有抗中保台牌失靈、民進黨全黨陪葬、不信任投票效應啟動等政治意義。王鴻薇指出，2020民進黨和陳柏惟憑藉著抗中、芒果乾席捲選票，尤其陳柏惟做為一個完全陌生的空降部隊，在民進黨不敢派人選的選區內脫穎而出，不是陳柏惟多厲害，完全是抗中牌發功。
王鴻薇認為，陳柏惟面臨罷免，拿不出像樣的成績單，只能繼續打抗中牌，在選前一再操作抗中保台，把所有贊成罷免的人都打成中共同路人。而今天台中二選區有超過半數出來投票，陳柏惟被高票罷免，「陳柏惟和民進黨是不是可以繼續栽贓這些選民都是中共同路人？經歷過疫情，陳柏惟在國會荒腔走板的表現，一再玩抗中老梗，顯然選民不買單，而這對執政的民進黨難道不是一個警訊？繼續以中國當擋箭牌，移轉施政無能焦點，已經被看破手腳」。
接著，王鴻薇強調這也意味著「民進黨全黨陪葬」，陳柏惟選前兩周，蔡英文以主席，總統之尊，指示不能讓陳柏惟孤單，指令一下，民進黨各級民代，甚至高雄立委邱議瑩，趙天麟都可以不顧高雄城中城大火的災情，仍然不忘強挺陳柏惟。更可議的是國家機器動員，高鐵又推出優惠票，民進黨全黨挺一人，陳柏惟卻倒了，這場罷免不是陳柏惟的失敗，更是民進黨的失敗。
最後她點出第三項政治意義「不信任投票效應啟動」，民進黨強挺陳柏惟，不是陳柏惟多可愛，而是接下來包括四大公投，罷昶甚至2022縣市長選舉的骨牌效應不能不防。原來四大公投在疫情影響下，聲勢下跌，但是刪Q再度點燃對民進黨不信任投票的怒火，野火燎原，接下來的四大公投大受鼓舞。最後更以「林昶佐悲，邱國正喜。為什麼這麼說，大家也都知道原因了」一語暗指無黨籍立委林昶佐就是下一個要面對不信任投票效應的政治人物了。（編輯：楊智傑）