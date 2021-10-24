全智賢《智異山》遇難！演1集半身不遂　坐輪椅畫面曝光

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全智賢劇中飾演智異山國立公園的資深護林員「徐伊江」，大家都稱她為「徐魔鬼」，新進組員姜賢祖（朱智勛 飾）由她負責帶領。2人首次搭檔就碰上棘手問題，一名長期受到霸凌、有自殺傾向的國中孩童闖入山中迷路，大家搜救過程碰上颱風來襲，「智異山國家公園海東分所」所長下令，擇日再進行搜救。
孩童奶奶心急如焚，全智賢跟朱智勛不顧自身安危，深夜偷闖入豪雨山林中，2人翻遍半座山都找不到遇難孩童，能看見因山難而離世鬼魂的朱智勛，腦中閃過一處洞穴，但他的言論不被全智賢採納，正當大家放棄希望時，奶奶收到孫子的簡訊，「智異山國家公園海東分所」全員出動，全智賢跟朱智勛也在洞穴找到遇難者，才發現該學生上山的理由，是「為了活下去」。
首集故事尚未揭開朱智勛能看見靈魂的祕密，直接快轉1年後，全智賢坐輪椅現身，朱智勛則臥病床呈昏迷狀態，才發現2人曾在大雪肆虐時上山遇難，更疑似見到駭人的命案現場，懸疑重重，劇情走向讓人期待。《智異山》10月23日起，每週六、日晚上8點同步韓國在愛奇藝國際站獨家播出。
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