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第一位被罷免立委！陳柏惟深夜吐心聲：謝謝同意罷免的你

▲台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今（23）日通過，他也成為史上第一位被罷免的立委。對此，陳柏惟也在深夜首度吐露心聲。（圖／取自陳柏惟臉書）
▲台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今（23）日通過，他也成為史上第一位被罷免的立委。對此，陳柏惟也在深夜首度吐露心聲。（圖／取自陳柏惟臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-24 00:11:52

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今（23）日通過，根據中選會統計，台中第2選區以同意罷免票77899票大於不同意票數，並超過25%門檻，陳柏惟成為史上第一名被罷免的立委，其罷免案也同樣創下歷史新高。陳柏惟本人深夜也透過臉書吐露心聲，並強調不管自己的身分如何，都會繼續為台灣打拼。

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根據中選會統計，本次投票率為51.72%，是至今為止最高投票率的罷免案，根據過往罷免案投票率，前高雄市長韓國瑜有42.14%、前桃園市議員王浩宇則僅有28.14%，屬於罷免成功案例；至於罷免失敗的高雄市議員黃捷罷免案投票率則有41.54%；此外，陳柏惟罷免案就連不同意票的票數7萬3433票，都超過了1994年時任國民黨立委洪秀柱罷免案的不同意票6萬5545票紀錄。

▲陳柏惟。（圖／記者陳明安攝影）
▲罷免結果出爐後，陳柏惟難掩失落情緒。（圖／記者陳明安攝影）
陳柏惟稍早透過臉書吐露被罷免心聲，首先他先向所有投票的民眾表達謝意，「我所深愛的台灣，我所敬重的台灣人民，謝謝你。謝謝每一個投票的你和妳，因為你們的勇敢，我決定參與政治，過程有很多不如意，也有很多挫折，但有更多的感動，更多的勇敢，我要跟大家說一聲謝謝。」

陳柏惟表示，投票結束了，不管是投下支持或反對的民眾，「我都要向你說聲謝謝。因為投票，是你行使公民權利的行動，也是讓台灣民主更加深化的關鍵。我要謝謝支持我，投下「不同意罷免」的你，謝謝你肯定我的努力，以及台灣基進的理念。我向你說聲抱歉，沒有辦法繼續為你努力」。

不過他也強調，「不管我是什麼身份，我依然會繼續為台灣打拼」，同時也向投下「同意罷免票」的選民喊話，「要謝謝不支持我，謝謝你實踐了民主國家重要的元素，也就是表達不同的意見。我相信你對這塊土地有很多的期許，希望由你覺得更適合的人來服務。你的決定，提醒著我還不夠好，我會更加努力，我同樣謝謝你」。

最後，陳柏惟也感性直言「想和所有關心陳柏惟的人說，投票已經結束，無論立場為何，希望一起進行社會縫合，因為我們都是在這座島上，有著共同命運和未來的台灣人，一起讓台灣更好，是我們永遠不變的目標。明知路歹行，勇氣承擔；路還很遠，咱作伙憨憨的行」。（編輯：楊智傑）


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