陳柏惟遭罷免成功！基進幕僚向支持者致歉

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張博洋表示，儘管失敗與挫折，老早是他們的家常便飯，但看到身後這些年輕的幹部、黨工，從全台各地前來支援將近兩個月時間，皮膚曬的又黑、眼神也藏不住累積的疲勞，他還是覺得很心疼，盡了全力，但並沒有達到他們想要的結果。雖然，台下傳來此起彼落的加油聲，提醒有非常多的人在支持著，但他更希望，今天是傳達戰勝的喜悅，讓這些一雙雙炙熱的眼神，可以開心的安穩入眠。
張博洋說，「有人酸說，基進當初罷免別人，現在輪到被別人罷免。但我必須說，我至今都沒有後悔過參與罷免韓國瑜，一刻也沒有。」一個資源相對稀少的政黨，在議題，或者是選舉攻防上，採取以攻擊代替防守的策略，會是比較好的選擇。但這也讓敵人看準了，若是在組織面與基本的樁腳動員上，要對這樣的小黨產生致命的傷害，不是什麼難事。但正確的事必須要被執行、被推動、被重視；錯誤的事必須要被指出、被糾正、被改進。
張博洋指出，一席立法委員，不是台灣基進打造新國家的終點，沒有了這個席次也不代表這裡就是終點。「我們在去年，做出當下我們認為正確的事，而這一次，我們再度團結一起，阻止錯誤的事，只可惜，力有未逮。」年底決定台灣命運的公投、報復性罷免持續撲向下一個小黨立委，只有加緊腳步，沒有停下休息的本錢。難過，沮喪，傷心，心碎，不捨，憤怒什麼的，天亮後都讓他成為繼續走下去的動力，
張博洋說，「天亮後，陳柏惟沒有走完的路，我們一起在不同的戰鬥位置，有默契的把它走下去。」謝謝這段時間所有大力幫忙的民進黨長官、前輩、民代們，能夠在這段時間跟你們學習，是很寶貴的經驗，也是台灣基進這些年輕的幹部重要的政治歷練。