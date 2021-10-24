名家論壇》張銘祐／抓耙子的年代

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1955年蔣經國接任國安會副秘書長，情報工作從對中國監控，轉為對台灣島內的監控，當時有許多人被羅織入罪，尤其是被舉報為共產黨或台獨的，哪怕只有嫌疑都會被羅織入罪，情治單位吸收不單單只有學生，其中還有軍、公、教、僑界，當時可謂之風聲鶴唳，在戒嚴時期幸運的被審判活著出來，更多家破人亡，從二二八之後的台灣人命如同草芥。
台灣人內心都有一個「警總」，現在很多人在質疑美麗島審判的律師，還有人質疑江鵬堅，將台灣的社會氛圍搞得更亂，現在的社會台灣已經不單單是轉型正義的問題，而是有人刻意作為政治工作去除過去的異己，爲什麼會這樣？因為台灣的轉型正義都只有被害人，卻沒有加害人，就誠如黃國書做出了第一步，台灣更需要的是後面的二三步，是誰指示的？那是什麼系統？到底做了什麼？
還多被害人都期待看到歷史的原貌，現在已經是民進黨執政，更應該將所有原貌呈現出來，記得東歐跟俄羅斯共產黨倒台之後，那個八零年代開始進行轉型正義，各國法律途徑不同『除垢法』，開始針對是否曾經加入共產黨的人進行調查與公職限制，甚至追溯其法律責任，而台灣的『促轉會』，並沒有司法調查權，最多就是還原歷史面貌，也無法追溯其責任歸屬，台灣的轉型正義相對簡單，是否能夠披露？
從過去共諜案、美麗島事件、林宅血案、陳文成案，很多人都知道那是刻意的殺人事件，始終不知道原貌是什麼？到底是誰指使的？為什麼要這麼殘忍？這些事件都是台灣社會價值分裂的原因，尤其是政黨政治，國民黨每天喊著原諒、那是歷史、那是過去、我們道過歉了啊！但是這些夠嗎？這些是自己喊爽的！而真相就在政治紛爭中被淡化掉了。
這些事情加害人或被害人已經凋零，甚至二年前的政治犯除罪化，都未能真正落實所謂的轉型正義，包含許多證據都指向主導者是蔣介石批准的死刑，而卻用一個偉人待遇放在市中心「中正紀念堂」，要動如動國民黨的神主牌就要殺要刮，朱立倫第一時間否定，最後才改口，試問國民黨推卸責任永遠逃不過歷史的洪流，這個矛盾在沒有真相之前都會在台灣人心中。
●作者：張銘祐／政治評論員
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