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年過半百才成搶手貨　51歲丁寧曝唯一祕訣

▲丁寧認為活出自我最重要，永遠不要放棄自己。（圖／翻攝丁寧臉書）
▲丁寧認為活出自我最重要，永遠不要放棄自己。（圖／翻攝丁寧臉書）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-10-24 09:41:30｜2021-10-24 09:48:53

51歲的丁寧近日為宣傳新片《神的母親》出席2021高雄電影節，她在片中扮演沈迷宗教的媽媽，挑戰吃蓮花、海邊夜戲吃足苦頭，笑喊近年都接到高難度戲碼，「這幾年路好難走，我都去照胃鏡了。」丁寧昨（23）日在臉書分享，被記者問到隨著年齡的增長，工作機會不減反增，她也大方分享自己唯一的祕訣。

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▲丁寧為拍新片吃足苦頭。（圖／翻攝丁寧臉書）
▲丁寧為拍新片吃足苦頭。（圖／翻攝丁寧臉書）
丁寧透露，有記者問她：「丁姐妳的整個狀態非常的勵志，通常女星過了40歲好像機會就變少，但是你好像越演戲路越開，甚至某些角色是非妳莫屬，妳是怎麼辦到的？有什麼祕訣嗎？」對此丁寧回覆：「就是好好活，像一般人一樣的認真生活，把自己活得像一個劇本的主角，永遠不放棄自己。」認為適度的討厭自己是一種反省，但仍要接受不完美的自己。丁寧還被問到對於自己一直都演配角有什麼看法，她表示自己比較擔心戲演不好，但更認為「能夠成為自己生命中的主角，比什麼都重要」。

▲《神的母親》莊岳（左起）、丁寧、導演廖哲毅、製片孫志熙出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）
▲《神的母親》莊岳（左起）、丁寧、導演廖哲毅、製片孫志熙出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）
《神的母親》導演廖哲毅今帶丁寧、莊岳出席訪問，廖哲毅表示為取材，有實地走訪各個宗教組織，曾遇到學妹是某宗教組織的關鍵人物，自稱埃及公主轉世，令他歎為觀止。丁寧片中為戲生吃蓮花，笑喊看到道具準備兩大箱睡蓮，生吃花瓣到她嘴都麻了，還要凌晨在海邊拍戲近10小時，苦笑稱自己泡到像浮屍一樣。

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