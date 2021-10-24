鮮肉房仲告富婆性騷！嗆她年紀比媽大 法官調查真相逆轉
桃園一名20多歲的年輕房仲，曾幫一名50多歲的女客戶賣了2間房，2人之後越走越近，不料數月後，男房仲突然提告，控訴遭熟女性騷擾，怒斥她「年紀比我媽還大」，卻還傳訊息「晚上我就是你的女人」等，嚴重影響他的情緒、甚至是工作等，因此提告、並求償50萬元的賠償金。但法官調查後，仔細比對兩造雙方的通話紀錄，認為男房仲接受女方的金錢餽贈、女方也幫其買衣物棉被等，認定2人確實曾經交往，熟女言行未構成性騷擾，民事部分判免賠，而刑事部分，檢方認為事證不足，不起訴處分。
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 10:30:47｜2021-10-24 10:35:02
據《蘋果新聞網》報導，男房仲於2019年10月間提告指稱，女方傳訊息「晚上我就是你的女人」，之後到女方家，也遭對方強吻襲胸等等，他推開拒絕後，女方又傳訊「約你是看得起你」，斥女方「年紀比我媽還大」，此舉導致自己精神痛苦，工作業績、獎金減少，因此提告並求償50萬元。對此，女方出庭駁斥，表示2人曾經交往過，彼此都有情意，所以才傳訊「我是你的女人」等，也反駁沒有強吻跟襲胸，並解釋傳訊「約你是看得起你」，是因為當時雙方發生爭吵，才會傳氣話，否認有性騷擾等情事。
因雙方各說各話，所以法官進一步勘驗2人的通話紀錄，發現男房仲確實接受女方的8萬元餽贈，也接受女方幫忙購買衣物棉被等，顯然有接受女方心意的舉動，另外，男房仲也曾抱怨，認為女方說要照顧他卻沒做到，可見雙方不只是單純的互動，且交往關係至少持續4個月，因此法院一審認定，女子並無性騷意圖，判期免賠償。可上訴。刑事部分，檢方也認為事證不足，已不起訴處分。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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