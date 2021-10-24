台中瘋創業嘉年華登場 「三創」主題展示青創輔導成果

台中市經濟發展局為吸引青年創業落地台中，利用假日在老虎城購物中心舉辦「瘋創業嘉年華」，現場展示40餘個攤位，有開發植物肉食品的寬心園、國產寢飾用品「奧斯汀」等，參觀民眾踴躍。經發局副局長李逸安呼籲，正值台中購物節「天天抽5000，週週抽十萬」等，民眾多迺街消費，有機會抱回大獎。





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這場瘋創業嘉年華以創新、創意及創業「三創」為主題，總共有40餘攤位在老虎城廣場登場。李逸安副局長表示，市長盧秀燕上任後提出「青秀台中」發展方向，盼打造台中成為創業城市，而經發局與中央攜手投入5600多萬經費，已打造28億多元產值的創業成果，相當豐碩。

▲台中瘋創業嘉年華在假日登場，有40多攤業界領導品牌參展，圖為精緻蔬食寬心園因創意創新經營受到肯定。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.24)

李逸安說，台中市府重視青年創業，目前的產業發展科明年也將改名為產業及青年發展科，展現對青年相關事務特別重視，市府以青創夢想家創業一條龍服務，不遺餘力地為創業青年移除路障，嘉年華是市府青創輔導成果展現。





經發局指出，現場展出的業者都是在各領域有傑出表現，包括創意區的野沃是為協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品；創新區的輔人科技自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制；創業區的寬心園則是蔬食餐飲領導品牌。







活動搭配台中購物節熱潮，消費滿500元即可參加扭蛋遊戲與抽獎活動。現場除展攤外，更安排全天緊湊的舞台活動，有創業talk、創新體驗、創意走秀等。





壓軸是后里在地經營70年的老牌洗衣店「萬秀的洗衣店」，第三代推手張瑞夫現身說法，老店重生、翻轉理念「珍惜所有時尚，讓循環發生」，讓民眾現場感受台中創業活力



















