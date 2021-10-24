身家855億還需要陪酒 黃子韜怒批大陸娛樂圈潛規則
28歲的大陸男星黃子韜9年前在南韓以EXO成員身分出道，並打出知名度，但僅3年就和經紀公司SM娛樂撕破臉，雙方對簿公堂。後來黃子韜的富豪爸爸黃忠東不捨兒子不斷受傷，卻因忙於工作錯過治療黃金時期，乾脆直接成立「龍韜娛樂」讓黃子韜當CEO。雖然身家高達855億，但黃子韜日前卻在直播上開罵，不滿拍完戲還要陪酒，怒批大陸演藝圈的潛規則。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-24 10:35:01｜2021-10-24 12:16:21
黃子韜面帶怒容地說：「低調在那邊聽你講話，那是給你臉，賣個了平台抱大腿，（我）根本不care這些東西，我管誰來了！什麼這個那個領導來了，跟我有什麼關係？我忙得要死，我有我自己的工作要做，我為什麼吃完了飯，我還要去陪酒？」原來是黃子韜不滿大陸製片公司為了討好影音平台的老闆，會要求演員一起陪喝酒，「因為他們做劇，就得讓所有藝人去求著他們，想笑！知道嗎？」黃子韜還披露因為自己拒絕酒局邀約，就遭到對方揚言封殺。
黃子韜的爸爸黃忠東生前堪稱是隱形富豪，在山東擁有4棟房子、價值855億新台幣的資產，去年因病過世後，就將所有遺產留給了唯一的兒子，讓年齡不到30歲的黃子韜變身成鑽石級單身漢。但其實黃子韜一直到成年後才知道自己的家是非凡，當時黃忠東騙兒子家裡的豪宅是租來的，黃子韜休學準備去南韓當練習生前，還曾在爸爸公司對面的馬路發傳單，自己卻毫不知情，黃忠東曾在接受媒體採訪時透露，那時他在車裡看到兒子這麼辛苦，都忍不住流下男兒淚。