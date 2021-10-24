NBA／AD開季表現低迷　湖人名宿批評：他該多往禁區打

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「今晚這場比賽，我們在禁區內沒有優勢。我們有一個傢伙可以統治內線，那就是AD。DeAndre Jordan和Dwight Howard他們可以空接——雖然我覺得他們今晚也沒得到任何空接傳球——不過，在今晚的比賽過後，假如我是AD，我會住在禁區裡。我會在下場比賽裡的前10次出手都在禁區內。我會進入那裡，迅速行動；我會進入那裡，把握時機，然後傳出一些有意願的傳球。就應該在那裡打球。」Worthy如此表示。
Worthy繼續說，Davis在場上都處於遠離籃框外20英尺的距離，沒有試圖在跑動後進行一對一禁區單打，而是進行後仰跳投。「我就是覺得他是那個傢伙，他是我們的5號位，沒別人可以當我們的5號位了，他得進入籃下，打出驚人表現，每一晚都如此，直到對手球隊無法承受這一點。」
而這番話球隊隊友雖然沒有直說，但想法上也是相去不遠，主控Russell Westbrook表示，若AD擔任5號位坐鎮籃下，球隊就可以打出想要的快速球風。
「我們可以打得快一點，這會讓對手球隊陷入困境，因為場上有射手和進攻箭頭，他們可以做我們需要做的任何事情，這取決於我們是否能打出正確的比賽。」威少如此說道。
在上一場對太陽的比賽，Davis上場38分鐘，18投6中得到22分14籃板3助攻，湖人需要他找回奪冠賽季時的禁區統治力。