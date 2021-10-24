日職／若離開巨人情歸何處？日媒點名2隊需要陽岱鋼

日本職棒（NPB）讀賣巨人台灣野手陽岱鋼近年在一軍出賽機會銳減，季後和球隊的5年合約即將到期。日媒《週刊棒球》報導中稱，陽岱鋼若可以接受大幅削減的年薪，或許可能有多支球隊有興趣，其中外野群貧打的中日龍、左撇子外野手居多的樂天金鷲可能會是陽岱鋼下一個歸宿。
我是廣告 請繼續往下閱讀
只要明年陽岱鋼有意在日職續拚，大幅削減的年薪已是不爭的事實，如果可以接受這樣的狀況，或許就會有「舉手」（希望網羅）的球團。
2016年29歲的陽岱鋼前途大有可為，離開火腿後包括巨人、樂天和歐力士等隊都希望網羅，最終他選擇來到先發選手競爭相當激烈的巨人。如今5個球季即將過去，陽岱鋼一次都沒達到指定打席數，持續不完全燃燒的球季。
陽岱鋼在巨人期間傷勢不斷，2017年下半身狀況不佳，2018年左手骨折，且球隊還在2019年迎來廣島鯉魚主砲丸佳浩、2020年搶來橫濱強打梶谷隆幸，日媒直言，陽岱鋼在球隊內的存在感越來越薄弱，甚至一度到三軍才有空間出賽。
陽岱鋼本季在二軍東部聯盟出賽56場，成績是打擊率2成38、6轟和22打點。報導中直言，像陽岱鋼這樣擁有「驚異棒球sense」的選手就此消失相當可惜，本季結束後情歸何處，台灣、日本都在關注。