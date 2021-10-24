日職／若離開巨人情歸何處？日媒點名2隊需要陽岱鋼

日本職棒（NPB）讀賣巨人台灣野手陽岱鋼近年在一軍出賽機會銳減，季後和球隊的5年合約即將到期。日媒《週刊棒球》報導中稱，陽岱鋼若可以接受大幅削減的年薪，或許可能有多支球隊有興趣，其中外野群貧打的中日龍、左撇子外野手居多的樂天金鷲可能會是陽岱鋼下一個歸宿。





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