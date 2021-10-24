我就是台中人了！陳柏惟：中二補選基進黨不缺席

被罷免的基進黨立委陳柏惟，今（24日）上午車隊謝票掃街，他感性的對投下反對票的選民說：「有這74433的選票，讓我們的勇敢沒有被撲滅。」陳柏惟說，基進黨不會缺席立委補選，至於人選，可能團隊內產生、也不排除與理念相同者合作。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-24 11:13:00｜2021-10-24 14:44:31
上午9點，陳柏惟服務處一開門，陸續湧進支持民眾，有些人難過的哭了，陳柏惟和團隊成員忙著安慰選民，對於罷免這戰落敗，是否覺得不公平，他說還好，並以拍片的經驗形容：「電影拍完了，票房由市場決定。罷免制度沒對自己產生困擾，既然是賽前講好的規則，沒什麼好後悔或不舒服的。」
陳柏惟感性的說，台中的選民素質非常高，他連說了4個非常：「我想對選民說，我真的真的真的真的很感動！才1年9個月，要人家跑出來投下那張（不同意）票，這不是跟風或熱鬧，而是真心想把我們留下來。有這74433的選票，讓我們的勇敢沒有被撲滅，基進沒有因此失去信心。」是否會回高雄？他說：「我現在在台中，我就是台中人了。」
被問服務處是否關熄燈時，笑說：「我們的團隊沒有要走啦！接下來還是要選啊！」他說基進黨不會在補選缺席：「我昨晚問大家敢不敢選，也是有人表達意願。」媒體追問基進黨推出的人選，是否為執行長李雨蓁時，他表示人選尚未討論，有些資格上的問題還待內部討論，也不掃除與理念相同者合作。」
陳柏惟透露昨晚仍繼續跑公祭行程，回訊息回到半夜，還有很多人感謝不完，他說為了符合中二選區慣有的服務形態：「一年多來我們該送的禮、該跑的場合沒有少，每個月超支5、60萬在經營，一直靠我的補助款和基進黨資源在撐。」他說未來會維持最低量能，5個服務處只留2個，其中一個在海線。