MLB／羅薩利奧3分彈轟垮道奇　勇士睽違21年前進世界大賽

美國職棒大聯盟（MLB）亞特蘭大勇士取得聽牌優勢面對洛杉磯道奇，勇士強打Eddie Rosario在第4局敲出3分砲成為勝負關鍵，帶領勇士終場以4：2擊敗道奇，國聯冠軍系列賽以4：2晉級世界大賽。
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道奇打線也很快做出回應，面對勇士先發投手Ian Anderson，4局上曾在G3轟出追平彈救過道奇隊的Cody Bellinger敲出追平安打，讓道奇追回1：1平手。勇士先發Ian Anderson此戰雖然僅先發4局，但僅被敲出3支安打、失掉1分。
平手僵局只維持1個半局，4局下2出局二、三壘有跑者局面，Eddie Rosario面對Walker Buehler的94英里快速球，一棒敲出右外野三分砲，讓勇士超前成4：1領先。臨時領銜上陣的道奇先發Walker Buehler投4局，被敲出7支安打包括1支3分砲，失掉4分都是責失，無法擋住斧頭軍的猛烈攻勢。
道奇雖然在7上2出局敲出長打追回1分，但9局上勇士守護神Will Smith關門成功，終場勇士以4：2擊敗道奇，國聯冠軍系列賽以4：2晉級世界大賽。
勇士曾經3度拿下世界大賽冠軍，最近一次為1995年，最後一次打進世界大賽則是1999年，該年勇士以0：4被洋基隊橫掃。