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快訊／好消息！本土加零　指揮中心：增4境外移入

▲陸軍33化學兵群持續支援台北市以及新北市環境消毒，防範病毒擴散。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍33化學兵群持續支援台北市以及新北市環境消毒，防範病毒擴散。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文／台北報導

2021-10-24 14:09:19｜2021-10-24 14:38:38

中央流行疫情指揮中心今天發布國內疫情最新資訊，國內零本土確診病例增加，僅有4境外移入個案，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16475)、菲律賓(案16476)、美國(案16477)及英國(案16478)入境，入境日介於今(2021)年10月10日至10月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,852,641例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,835,095例排除)，其中16,368例確診，分別為1,727例境外移入，14,587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

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▲指揮中心公布國內最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內最新疫情。（圖／指揮中心提供）

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14587例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14587例。（圖／NOWnews製表）
▲今（24）日無新增新冠肺炎本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲今（24）日無新增新冠肺炎本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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