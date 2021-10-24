藍營不杯葛　立院26日可望通過中選會人事

（中央社記者王承中台北24日電）立法院程序委員會日前通過，26日立法院院會議程增列中選會人事同意權案。國民黨團總召費鴻泰今天表示，中選會主委李進勇等人任期確實將屆，國民黨同意在26日的院會，讓中選會人事同意權案順利進行，但國民黨團將不會出席投票。
中選會主委李進勇、副主委陳朝建等6名委員任期將在今年11月3日屆滿，行政院日前提出提名名單，並經立法院內政、司法及法制委員會在9月29日表決初審通過，建請院會公決。這份名單包含李進勇、陳朝建、許惠峰及陳恩民等4人續任，另提王韻茹及許雅芬2名新任委員。
立法院程序委員會19日開會時，民進黨立法院黨團提議在26日院會議程中，新增中選會人事同意權行使事項，在場各朝野黨團代表均未表示異議。輪值召委、民進黨立委管碧玲宣布，26日院會議程修正通過，增列中選會人事同意權案。
國民黨立法院黨團總召費鴻泰接受中央社記者訪問時表示，民進黨團總召柯建銘日前有向他探詢意見，而李進勇、陳朝建等人的任期也確實將屆滿，國民黨是負責任的在野黨，不會為杯葛而杯葛。
費鴻泰指出，國民黨同意在26日的立法院院會，讓中選會人事同意權案順利進行，但國民黨團將不會出席投票。（編輯：蘇志宗）1101024