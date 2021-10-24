陳柏惟罷免通過！學者：年輕人不滿疫苗、萊豬政策反擊
台中市第二選區的台灣基進立委陳柏惟罷免案昨日通過，成為台灣史上第一個遭到罷免成功的立法委員。學者分析，除了顏寬恆家族地方運作、陳柏惟個人形象問題外，年輕人不滿民進黨政府疫苗、進口萊豬政策也有關係。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-24 14:21:08
東華大學教授施正鋒表示，藍營對陳柏惟罷免是打不信任案，從進口萊豬到疫苗政策，尤其20歲以上年輕人對沒疫苗打有所不滿，因而對投下同意罷免票。民進黨主席、總統蔡英文應該是認為民調沒有贏面，所以沒有下來台中支持陳柏惟。而國民黨在朱立倫選上黨主席後，地方勢力早已整合完畢，2020年顏家會輸掉選戰其實是太輕敵。
施正鋒指出，台中海線算是「搖擺區」，顏家是黑派、霧峰算是是紅派、烏日算是比較中立，當地民眾對施政滿意敏感度比較高。施正鋒認為，陳柏惟罷免案也牽扯到綠營台中市長選戰布局，日後是蔡其昌要選，還是林佳龍回鍋參選，都值得觀察。
至於藍營下一步要罷免北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐，施正鋒認為，相較於陳柏惟，林昶佐又是另一回事，民進黨要輔選林昶佐比較方便，而且林的態度比較低調，不會像陳柏惟搞不清楚狀況，把自己當執政黨的小弟經營，若是連林昶佐都遭到罷免成功，對民進黨來說「事情大條了!」