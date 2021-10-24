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拜登上CNN節目突做「詭異動作」　維持19秒影片瘋傳

▲美國總統拜登日前上《CNN》節目，結果突然做出雙手握拳的動作，讓不少網友直呼「詭異」。（圖取自CNN）
▲美國總統拜登日前上《CNN》節目，結果突然做出雙手握拳的動作，讓不少網友直呼「詭異」。（圖取自CNN）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-24 13:53:13

美國總統拜登日前上《CNN》節目 ，和主持人站著進行對談，但拜登卻在對談期間，無預警做出雙手握拳、手肘彎曲90度並放在身體兩側的動作，且維持同一姿勢長達19秒，讓不少網友看了直呼「詭異」，更出現了各種惡搞梗圖和影片。

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拜登22日時到《CNN》的「市民大會」（CNN town hall）節目，談及台海、美國政策等議題，不過節目進行到一半，主持人庫柏（Anderson Cooper）向拜登提出問題時，拜登雖然全神貫注在聽庫柏說話，但他當時將雙手握拳、僵硬地置於身體兩側，眼神還緊盯著同一個方向，期間還一度面無表情，這個肢體動作還維持至少19秒。

有網友將節目片段放到網路上，進而引發全球關注，許多網友表示無法理解拜登的肢體動作，「看起來像一個知道答案，等不及要回答的興奮小孩」、「他生病了嗎？」、「他大概又忘記自己在哪裡」、「我一邊笑一邊哭」。還有網友P圖惡搞，讓他手握操縱桿，身上背著推進器，或是讓拜登握著韁繩，看起來就像在騎馬。還有人讓他拿著美國派對中常見的漏斗和吸管，背景換成海邊等。

不過也有網友認為，拜登或許真的生病了，或是身體機能退化導致他必須用該姿勢維持身體穩定；一部分人直言，自由世界的最高領導人真的該換個正常人來當了。

▲拜登的動作讓網友們紛紛惡搞。（圖／翻攝自推特）
▲拜登的動作讓網友們紛紛惡搞。（圖／翻攝自推特）
▲拜登的動作讓網友們紛紛惡搞。（圖／翻攝自推特）

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