拜登上CNN節目突做「詭異動作」 維持19秒影片瘋傳
美國總統拜登日前上《CNN》節目 ，和主持人站著進行對談，但拜登卻在對談期間，無預警做出雙手握拳、手肘彎曲90度並放在身體兩側的動作，且維持同一姿勢長達19秒，讓不少網友看了直呼「詭異」，更出現了各種惡搞梗圖和影片。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-24 13:53:13
拜登22日時到《CNN》的「市民大會」（CNN town hall）節目，談及台海、美國政策等議題，不過節目進行到一半，主持人庫柏（Anderson Cooper）向拜登提出問題時，拜登雖然全神貫注在聽庫柏說話，但他當時將雙手握拳、僵硬地置於身體兩側，眼神還緊盯著同一個方向，期間還一度面無表情，這個肢體動作還維持至少19秒。
有網友將節目片段放到網路上，進而引發全球關注，許多網友表示無法理解拜登的肢體動作，「看起來像一個知道答案，等不及要回答的興奮小孩」、「他生病了嗎？」、「他大概又忘記自己在哪裡」、「我一邊笑一邊哭」。還有網友P圖惡搞，讓他手握操縱桿，身上背著推進器，或是讓拜登握著韁繩，看起來就像在騎馬。還有人讓他拿著美國派對中常見的漏斗和吸管，背景換成海邊等。
不過也有網友認為，拜登或許真的生病了，或是身體機能退化導致他必須用該姿勢維持身體穩定；一部分人直言，自由世界的最高領導人真的該換個正常人來當了。