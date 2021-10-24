名家論壇》單厚之／陳柏惟罷免案過關，國民黨只是慘勝

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從結果來看，在民進黨並未全力動員、投入的情況下，不同意票罷免票僅比同意票少了4,466票，如果民進黨多加把勁，未必沒有機會多催出5000票，否決這次的罷免，給國民黨一個迎頭痛擊。
從相反的角度看，因為民進黨口頭定調力挺陳柏惟，蔡英文兩度表態支持陳柏惟、「不要讓認真的人孤單」，最終才有了如此高的投票率。在蔡英文跟綠營催出支持者的同時，必然也一定程度激化了藍綠、推高了藍軍的投票意願，如果不做這個表態，讓選情降溫，同意票未必能跨過門檻。
一直在選情該冷還是該熱之間猶豫不決的蔡英文跟陳柏惟，最終做了一個最壞的決定。
綠營有冷熱之間難以抉擇的困擾，藍軍同樣也有。在罷免的過程中，國民黨中央和刪Q總部之間一直有路線的矛盾，刪Q總部一直希望國民黨部要插手太多，以免升高藍綠對立，讓原本願意支持顏家的組織票縮回去，所以罷免後期國民黨的角色明顯變淡。
但從選舉結果來看，刪Q總部跟顏家的策略顯然是錯的，如果不是綠營激化了選情、藍營名嘴選前之夜的力挺，罷免能否過關恐怕還有不小的變數。
刪Q陣營的勝利，其實只是對手時運不濟而已。如果這次罷免的投票率已經超過2013年顏寬恆的補選，如果這次綠營沒盡全力就已經得到48.52%的支持，那補選無論換成誰，顏家都不會太輕鬆。
別忘了，補選並不是兩個候選人的戰爭，而是兩個政黨的戰爭。平平是黨主席，蔡英文在綠營支持者心中的份量，跟朱立倫在藍軍的份量可是截然不同，這意味者選前兩黨能夠催出支持者的激情跟整體戰力，也可能會有一定的落差。以這樣接近的票數，恐怕不會是一場「頭過身就過」的補選。
陳柏惟雖被罷免，但綠營展現了極為有力的基本盤，正如陳柏惟罷免演說中講到的「我們沒有輸」。陳柏惟輸了，但民進黨沒有輸；刪Q跟顏家贏了，但國民黨談不上贏。
陳柏惟罷免案結束之後，年底的四項公投就是各黨最重要的戰場。朱立倫這次是臨時提前上陣，而且結果畢竟是贏了，黨內其他勢力短期內應該不會生事，但也不會覺得朱立倫有功，就此臣服，讓國民黨因此而大一統。
這次罷免的過程中，朱立倫和國民黨中央雖然極力抓住每個新聞議題，但在陸戰上無力協調刪Q的地方力量，空戰上無法統合戰鬥藍和其他黨內的聲音，以致於黨內方向分歧、砲火分散。
這次的罷免，其實是顏家加上國民黨，結果只得到一個驚險過關的結果。但年底的公投卻是政黨必需要承擔絕大多數的責任。從這次罷免來看公投，朱立倫如果不能儘速解決上述問題、快速完成國民黨的整合，等到年底還是「一人一把號、各吹各的調」來打公投，以鬆散的國民黨對抗團結的民進黨，結果恐怕不容樂觀。
●作者：單厚之／資深媒體人
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