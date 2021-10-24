影／中二立委補選　泛綠軍這3人被點名挑戰顏家

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中選會依法將於7天內公告罷免結果、3個月內完成補選投票，由於這次罷免案的同意票與不同意票差距不大，僅4,466票，未來各陣營將派出何人參選，備受矚目。
藍營部份，海線顏家將再次操兵、奪回政治版圖，外界看好前國民黨立委顏寬恒重披戰袍。另有一說，指顏寬恒有意轉進台中市議會，爭取下屆議長寶座，這一役不排除由妹妹、現任副議長顏莉敏出征。但議長一席關乎台中紅黑派平衡及議會輪治傳統，變數頗大。
民進黨部份，距補選投票時間極短，在地方根基深者較具勝算，綠營內部點名曾與顏寬恒交手兩次、皆以些微差距落敗的市議員陳世凱三度出征；和陳世凱同屬「大烏龍區」（大肚、烏日、龍井）的女議員張家銨，在這次罷免案力挺陳柏惟，且問政嗆辣、與顏寬恒對比性強，對戰勝算亦被看好。
但陳柏惟今天丟出震撼彈，除了立委服務處將繼續運作，且「基進黨不會缺席補選一役」。在人選部份，他指「不排除和理性相投者合作」，但地方看好由團隊執行長李雨蓁延續基進黨精神。李雨蓁身兼基進黨組織部主任，2018年曾參選高雄市議員，且常幫陳柏惟代打上政論節目，在團隊裡知名度最高。
李雨蓁今天被媒體追問是否披掛上陣，低調表示團隊還沒討論人選問題，她說：「自己選擇走政治這條路，就不會害怕、不會畏戰，但還是要跟友軍討論下一步再決定。」
一旁的陳柏惟以老闆身份吐槽：「昨晚開會，不是很多人都很勇敢、都說我可以？」陳柏惟透露，團隊裡有4個可能人選，至於參加立委補選或佈局下屆議員選舉，得先研究資格問題再做討論。陳柏惟幕僚私下透露：「當時沒考慮過會輸，現在談誰要出來選，真的還沒有答案。」