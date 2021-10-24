巷仔內／遭罷免成功　陳柏惟下一步怎麼走？

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2018年投入高雄市議員選戰，陳柏惟當時距離當選門檻僅差1385票。2019年底，在前台中市長林佳龍的支持下，陳柏惟投入台中第二選區（沙鹿、龍井、大肚、霧峰、烏日）選戰，挑戰執政長達20年的顏家勢力。與顏家打地方經營的「陸戰」不同，台灣基進競選期菸擅打「空戰」，陳柏惟經常先發制人，批評對手顏寬恒家族是派系、黑金與黑道。2020年國民黨派出韓國瑜競選總統，不只總統選戰大敗，也拖累顏寬恒選情，打敗顏家長期執政成為台中海線立委。
但從政經驗單薄的陳柏惟進入立院後爭議不斷。曾說出在外交部之外，成立「內交部」處理兩岸事務、中國挖海砂是為準備攻台、開放港人來台當兵等驚人言論。不喜歡陳柏惟的人，也經常批評他說話空洞、愛說髒話。陳柏惟在立院外交及國防委員會硬要用台語質詢，引發與國防部長邱國正之間的爭執，原本是陳柏惟語言政策的政績，最後卻落得立院秘書處宣布取消通譯服務。
不過，最傷的還是投票前夕爆發車禍肇事逃逸與電子遊藝場涉賭風波，儘管這些都是10年前的舊案子，卻在民風淳樸的台中海線引起波瀾，重創形象。儘管選前一周民進黨定調「反惡霸」，陳柏惟也在地方苦行，但是仍不敵顏家在地運作，成功拔掉陳柏惟。
至於陳柏惟遭罷免後下一步怎麼走?由於台灣基進是高雄起家的政黨，陳柏惟的故鄉也是高雄，可以回到高雄重新出發。台灣基進2022市議員選戰也打算在高雄各選區推出候選人，地方人士也指出陳柏惟在罷免投票前也積極在高雄尋找資源，加上多位高雄立委力挺反罷免，可以回到高雄再出發。另一出路是留在台中繼續發展，不能選立委就轉戰市議員，陳柏惟雖然遭到罷免，但是也獲得73433不同意票，表示在台中海線仍有一定基本盤，基進內部人士也指出陳柏惟已把母親接至霧峰住，也可以繼續深耕台中發展。