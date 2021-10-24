無關藍綠對決　刪Ｑ團體：說民進黨打壓言過其實

刪Ｑ行動不僅成功，還創下台灣罷免案最高投票率，外界質疑這場戰役已成藍綠對決。身為風暴核心的刪Ｑ團體今（24日）表示，不認為國民黨主席朱立倫收割這場勝利，並指綠營雖攻擊國民黨與顏家，卻不曾對罷免團體有惡言，也尊重罷免結果，「這就是一個民主該有的表現，接下來大家都該往前看。」。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-24 16:14:54
經過半年多的努力，刪Ｑ團體迎來最後勝利，昨晚7點多見大勢已定，總部決定熄燈休息，義工們收拾場地時開心說：「終於可以好好睡個覺。」發言人Max也透露：「這段時間，我們真的沒有被查水表耶！」他說自己投入刪Ｑ行動幾個月來，只有名嘴用鄙俗難堪的字眼罵過他，民進黨的黨公職人員，對公民團體一直維持尊重態度。
Max說，國民黨從中央的兩任主席到地方的主委，多次表示願意幫忙，但被總部回絕，朱立倫的幫忙確實有限，但他不認為是收割：「罷免都打了半年以上，最後兩週朱主席確實不能做什麼。要說這是他打勝的第一仗，不如說人民戰勝惡霸民代的第一仗，更為貼切！」
至於民進黨打壓，Max也覺得言過其實：「綠營側翼的攻擊確實精銳盡出，但主要攻擊國民黨或顏家，而非我們公民團體或是總部。今天綠營各派系及大老也表示尊重選民鄉親的選擇，這就是民主社會該有的表現。」
Max也感謝出來投下同意、不同意票的鄉親們，因為有大家的推動，台灣民主進程更進一步。他強調：「未來我們不會用罷免陳柏惟團體名義，出聲支持任何一方．罷免到昨天就結束了！接下來大家都該往前看。」