陳柏惟為何被罷免成功？綠營：罷免制度、負面新聞牽連

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對選罷法罷免聯署與通過門檻是否該修改，趙天麟認為值得討論，以前高雄市長韓國瑜罷免為例，罷免同意高於韓當選市長的票數，所以沒有爭議，這次陳柏惟罷免投票又是另外一種型態，同意票與不同意票等量齊觀，又低於他當時當選的票數，成為少數票霸凌多數票問題，如果要啟動選罷法罷免修法還要值得討論。
台中第四選區(西屯、南屯)民進黨立委張廖萬堅認為，罷免制度在設計上的確有爭議，罷免方當然會認為說這是他們的民意，但陳柏惟當初11多萬票當選，現在不到8萬票就被罷免，罷免制度現在驗證如此低門檻會變成選舉勝負之後的延長賽，就像陳柏惟上次贏對手5000票，1年多之後就被罷免，這樣會有爭議。
2015年「割闌尾」團隊發動的罷免前立委蔡正元行動，雖然突破兩階段提議及連署門檻，順利成案，但最後因投票人數不足，未能通過罷免案。因此當時民進黨立院黨團在立院提案修改選罷法，下修同意票大於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數的4分之1以上，即罷免通過。針對要提高罷免聯署與通過門檻。民進黨內部認為，罷免陳柏惟得票數並未比陳柏惟當選的票數多，這證明陳柏惟是輸在罷免制度。但是也有不願具名的綠委認為，現在陳柏惟被罷免通過才要提高罷免門檻，時機有些太敏感，反而會讓人覺得綠營輸不起。
民進黨高層指出，這次罷免投票缺少總統大選的帶動，加上台中第二選區長期來說就是綠營艱困選區，以及現任市長盧秀燕執政優勢，這次的挑戰本來就很嚴峻。綠營分析，藍營狂打陳柏惟車禍肇逃、涉賭等負面新聞，其實影響各半，除了激發藍營投票動機外，但也激發綠營支持者的關切。
東華大學教授施正鋒則認為，台中海線算是「搖擺區」，顏家是黑派、霧峰算是是紅派、烏日算是比較中立，當地民眾對施政滿意敏感度比較高。藍營對陳柏惟罷免是打不信任案，從進口萊豬到疫苗政策，尤其20歲以上年輕人對沒疫苗打有所不滿，因而對投下同意罷免票。
「台灣民意基金會董事長」游盈隆分析指出，陳柏惟在2020年空降參選，除憑藉個人年輕理念、衝勁十足外，主要是靠著總統大選蔡英文817萬票「強大裙擺效應」之威，但此次罷免案，民進黨自總統蔡英文以降，雖予以聲援，但大多僅止於口頭和精神上的支持，加上長短期因素交互作用，讓選舉競爭最後回歸基本面。游盈隆認為，陳柏惟和基進黨只能靠自己單薄的力量拚盡全力，已經是雖敗猶榮，陳柏惟未來還有很長的政治路要走。