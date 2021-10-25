澳洲疫苗涵蓋進展迅速　墨爾本防疫限制將再鬆綁

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29日起，首府為墨爾本的維多利亞州（Victoria），預料將有8成的人會完整接種疫苗，屆時墨爾本人將可在全州範圍自由移動，在戶外時也不需要戴口罩。
維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）說：「我們和維州居民達成基本協議，我們請求你們接種疫苗，而你們不但做到了，且在時間上、數量上都創下紀錄。」
澳洲疫苗接種進度一度緩慢，如今全速前進，各地方當局不再打算以延長封鎖的方式來抑制疫情。維州今天通報有1935個新增確診病例，和11個染疫病歿個案。
隨著維州正朝向「已接種疫苗經濟體」（vaccinated economy）的方向前進，意即只有完整施打過疫苗的人才能獲准進入各公共場所，安德魯斯表示，當地預計在11月24日左右，會有9成的人完整接種疫苗。
他補充道，他希望12月26日能實現在墨爾本板球場（Melbourne Cricket Ground）舉行的澳洲對英格蘭「節禮日對抗賽」（Boxing Day Test），讓超過8萬名觀眾入場觀賽。
安德魯斯說：「我們採取這樣的方式，來嘗試及達成讓生活盡可能接近常態。」
絕大部分的澳洲人支持打疫苗。墨爾本大學墨爾本研究所（Melbourne Institute）本月的研究顯示，僅6.9%的人不願意接種。
首府為雪梨的新南威爾斯州（New South Wales），在封鎖了100天後，這個月稍早解除了封鎖。當地今天通報新增296個確診案例和4個染疫病逝案例，全州已有近8成5的居民完整接種疫苗。
紐西蘭也正透過讓民眾施打疫苗，學著與COVID-19共存。紐國今天通報80個新增病例，且全部都是在北島；南島昨天則通報近一年來首例確診。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1101024