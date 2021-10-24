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金鐘新人巧妙形容「吳宗憲長相」　意外惹怒吳姍儒

▲李奕樵形容憲哥長相，竟惹怒吳姍儒。（圖／公視提供）
▲李奕樵形容憲哥長相，竟惹怒吳姍儒。（圖／公視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-24 18:10:51｜2021-10-24 18:12:50

孫淑媚、李奕樵在夯劇《天橋上的魔術師》飾演母子，雙雙入圍今年金鐘獎，2人近來一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的節目《36題愛上你》，沒想到李奕樵竟因一句話，就讓吳姍儒氣炸，直呼：「入行8年來第一次在台上生氣」。

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▲李奕樵、孫淑媚一同上節目《36題愛上你》，左起為炎亞綸、唐綺陽、李奕樵、孫淑媚和吳姍儒。（圖／公視提供）
▲李奕樵、孫淑媚一同上節目《36題愛上你》，左起為炎亞綸、唐綺陽、李奕樵、孫淑媚和吳姍儒。（圖／公視提供）
李奕樵在劇中飾演古靈精怪的主角「小不點」，今年金鐘雙料入圍戲劇男主角、新人獎，也順利拿下新人獎座，不過首度上電視節目錄影的他，一開始就成了「省話弟弟」，而吳姍儒也想起自己回台灣當老師時的心情：「我問小孩問一句，他就答半句，跟小孩聊天真的好累。」炎亞綸則出面緩頰：「因為他現在青春期」，並告訴李奕樵：「奕樵你放鬆，媽媽不在」。

李奕樵也關注到吳姍儒宣布婚事的新聞，唐綺陽說：「因為奕樵愛憲哥，也連帶了關注了妳。」讓吳姍儒反問他：「那你覺得我跟我爸長得像嗎？」李奕樵便直白地回：「如果沒有化妝的話，很像！」 吳姍儒就好氣又好笑地說：「我先不管小朋友的誠實。」還忍不住站起來作勢說：「他說我長得像吳宗憲？小小年紀，讓姐姐入行8年來第一次在台上生氣喔！」李奕樵又巧妙地回：「可是我不覺得吳宗憲醜啊！」

▲吳姍儒（左）道歉爸爸「痛失2名愛將」，吳宗憲（右）難得公開吐真心話。（圖／吳姍儒臉書）
▲吳姍儒（左）被說素顏時長得像吳宗憲（右）。（圖／吳姍儒臉書）
炎亞綸問李奕樵：「之前對金鐘獎認識嗎？」他淡定地說：「我知道有金鐘獎，但我不知道我是入圍金鐘獎，但還是謝謝導演可以讓我演『小不點』這角色，然後把我拍得這麼好。」讓Sandy讚嘆：「我們入圍的時候哭成什麼樣，他真的是極度淡定，搞得我們這幾個大人好像很沒見過世面。」

▲吳姍儒出席金鐘獎紅毯，小露性感事業線。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）
▲吳姍儒預計明年1月結婚。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）


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