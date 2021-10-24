林依晨「抱嬰賣瘦身褲」竟是盜圖 公司怒抖身分：很惡質
38歲「零負評女神」林依晨19日生下天秤座女兒，和結婚6年的老公林于超升格一家三口的甜蜜家庭，怎料不肖廠商盜走林依晨抱著嬰兒的照片，在網路招搖撞騙賣瘦身褲，經紀公司憤怒公布截圖，呼籲粉絲不要上當。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-24 18:20:22｜2021-10-24 18:50:09
林依晨經紀公司「周子娛樂」，發現一家不肖業者盜圖賣「產後神器」收腹內褲，不僅擅用林依晨素顏抱著嬰兒的燦笑美照，還用林依晨的口吻發文：「大家好，我是依晨，在生下小baby後，我就開始穿家綺送給我的產後神器德國雲感收腹內褲，效果肉眼可見的棒，不僅恢復時間很快，穿起來肚子暖暖的，非常舒服。」
經紀公司在臉書公布廠商品牌，憤怒澄清：「就是有這種人，捏造不實廣告騙消費者，請大家不要上當受騙，這已經是最近發生的眾多不實廣告之一，只是這個人很惡質所以公布出來，請大家不要上當受騙。」
林依晨經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，自從林依晨宣布懷孕之後，不實廣告冒出一堆，「像這樣的臉書假帳號實在太多，真的希望有法令可以嚴懲，雖然大部分粉絲很了解依晨，一看po文就知道依晨不可能這樣推薦，但其他消費者就真的買了，就受騙了。我們就是存證請律師處理。」至於林依晨看到P圖的心情？經紀人嘆：「依晨知道就很無奈，很擔心消費者受騙。」