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上海團疫情波及11省、確診數破百　北京等5省市暫停旅遊

▲中國醫護人員在寧夏銀川對民眾進行核酸檢測。（圖／翻攝自新華社）
▲中國醫護人員在寧夏銀川對民眾進行核酸檢測。（圖／翻攝自新華社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-24 19:17:00

中國近日爆發新一輪本土新冠肺炎（COVID-19）疫情，中國國家衛健委23日新增43例確診病例，其中本土病例26例，大多集中在內蒙古與甘肅地區，首都北京則佔了其中4例。自上海旅行團爆發疫情之後，中國本土確診病例急速增加，在一週之內已經擴及11省，累計本土感染者超過133例。由於疫情都與跨省旅遊有關，中國當局實施「熔斷」機制和全國暫停經營旅遊專列業務等針對性措施，目前北京、內蒙古、貴州、甘肅及寧夏等五省（區、市），均已暫停跨省旅遊經營活動。

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綜合媒體報導，中國國家衛健委通報，23日新增確診病例43例，其中境外移入病例17例，本土病例26例，多集中於內蒙古與甘肅，首都北京則佔了其中4例。

中國國務院聯防聯控機制24日召開新聞發布會，表示自10月17日多地關聯聚集性疫情發生以來，截至23日，累計報告133例感染者，其中106例與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅行團或自駕遊。中國國衛健委疾控局副局長吳良有指出，根據現有疫調和病毒測序結果，本次疫情是由一起新的境外輸入源頭引起，病毒為Delta變異株。

中國國衛健委新聞發言人米鋒在記者會上表示，自17日以來，中國國內出現多點散發本土疫情，呈快速發展態勢，一週內波及11省份。感染者大多有跨地區旅遊活動，疫情進一步擴散風險仍在加大。米鋒表示，發生疫情的地區，要迅速進入應急狀態；未發生疫情的地區，要加強監測預警，並減少跨區域聚集性活動，堅決遏制疫情擴散蔓延。

對於有中高風險地區的北京、內蒙古、貴州、甘肅及寧夏等五省（區、市），中國文旅部市場管理司司長劉克智指出，上述五省（區、市）均已暫停跨省旅遊經營活動。

吳良有指出，目前疫情處於快速發展階段，非旅行團的病例數量開始增加，預計隨著風險人群排查和篩查工作持續開展，未來幾天發現病例數將繼續增加，疫情波及範圍可能進一步擴大。

▲工作人員為寧夏銀川市隔離的民眾運送物資。（圖／翻攝自新華社）
▲工作人員為寧夏銀川市隔離的民眾運送物資。（圖／翻攝自新華社）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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