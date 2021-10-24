銀行力挺台版甲子園！中信盃黑豹旗開幕戰平鎮高中奪首勝
邁入第9屆的「台版甲子園」中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今（24）日在全台各地球場火熱開打，開幕戰由上屆4強球隊新竹市成德高中挑戰尋求3連霸的桃園市平鎮高中，強權勁旅爭鋒，最終由平鎮高中以10比0擊敗成德高中，五局提前結束比賽，率先晉級。而已連續7年冠名贊助「台版甲子園」中信盃黑豹旗的中信銀行，不僅打造學生交流競技的舞台，社會貢獻亦獲國際認證，2020年賽事期間導入「社會投資報酬制度」（ SROI），經英國「國際社會價值協會」（SVI）認證，每投入1元可產生12.49元社會價值。
記者顏真真/台北報導
2021-10-24 21:13:00
為培育棒球新血、厚植國球實力，中信金控旗下中信銀行自2015年起冠名贊助「中信盃黑豹旗」賽事，鼓勵高中生挑戰自我、打出超越勝負的比賽，更深耕棒球教育，在全台推動中信盃黑豹旗巡迴列車，攜手中信兄弟棒球隊及中國信託反毒教育基金會，透過職棒球員及教練經驗傳承、識毒講師專業授課，協助高中社團球員建立正確的棒球及品德觀念。
力挺台灣青棒，中信銀行不只冠名贊助中信盃黑豹旗賽事。亦辦理一系列棒球扎根活動。為了解中信盃黑豹旗系列活動帶來的改變與影響力，中信銀行2020年賽事期間導入SROI，針對蘭嶼高中及蘭嶼棒球營、中信盃黑豹旗賽事及巡迴列車三部分，以量化數據呈現社會效益。
中信銀行在2018年協助蘭嶼高中棒球隊成軍，不到3年即產生化學變化，「參加棒球隊後每天都很期待練習，變得喜歡去上學」、「加入球隊後學會時間管理、了解到團隊精神」，球員都深刻感受加入棒球隊後，提升自信心、紀律、人際關係及對學校的歸屬感；家長們也因為棒球隊成軍，不再擔心孩子放學後在外遊蕩或沉迷手機，增添了聊天話題，拉近親子關係。
根據這本SROI報告書評估顯示，參賽球員、球員親友及教練為主要受益者，在「提升自信心」及「學習棒球新知與提升棒球技能」尤其顯著，高達87%科班球隊選手因參與賽事提升自信心，90%社團球隊選手對棒球運動更有興趣且帶來快樂感，顯示中信銀行投入中信盃黑豹旗系列活動，不僅對高中生產生正面影響，更達到推廣棒球運動成效。
不僅如此，SROI分析結果也發現，擔任教練的中信兄弟棒球隊員，89%因為參與中信盃黑豹旗巡迴列車活動，喚起打棒球的初衷並帶來快樂感，受訪球員一致認為提升了溝通互動技巧。
長期投入社會公益中國信託，近年也陸續於公益專案導入SROI，至今已完成中國信託慈善基金會「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」、「中信兄弟棒球隊贊助案」及中國信託文教基金會「夢想+圓夢工程」共4項公益專案SROI報告書，未來中國信託將持續精進各項公益專案成效及資源配置，期許投入的資源發揮最大的社會影響力。根據SROI分析結果也發現，擔任教練的中信兄弟棒球隊員，89%因為參與中信盃黑豹旗巡迴列車活動，喚起打棒球的初衷並帶來快樂感，受訪球員一致認為提升了溝通互動技巧。