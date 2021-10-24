外媒爆：金正恩遭胞妹推翻殺害 韓情報院駁「不實消息」
北韓領導人金正恩的身體健康狀況一直是外界關注焦點，近來金正恩頻頻缺席飛彈試射，連國慶閱兵大典是由替身出席，而非金正恩本人等傳言更是喧囂塵上。美媒《Globe》23 日更爆出，金正恩胞妹金與正今年5、6月期間發動政變，推翻並處決金正恩。但對此，韓國國家情報院（NIS）24日表示，報導內容完全不屬實。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-24 20:04:32｜2021-10-24 20:05:28
綜合韓聯社等媒體報導，《Globe》該篇報導引述美國情報消息稱，金與正在今年5月6日至6月5日時發動政變，推翻並且處決金正恩。報導稱金正恩本人在6月之後都沒有在公開場合露面，近期出現的「金正恩」其實是一名替身，並指出他的外表與過去不同，體重大幅下降。
對此，韓國國家情報院24日進行反駁，另有政府官面指出，這些報導以及消息是假的。
金與正和金正恩是同一位母親所出，目前是朝鮮勞動黨第一副部長，兄妹關係親近。曾陪同金正恩出席2018年4月在首爾舉行的兩韓領袖峰會，以及同年9月在平壤舉行的領袖會談，更近距離負責禮賓工作。也曾在2018年2月平昌冬奧會開幕前，以特使的身分訪問南韓，是「白頭山血統」繼承人首次訪南韓。但從去年初起，金與正開始扮起黑臉，頻頻就韓國有關涉及北韓言論提出強烈批評，甚至炸毀兩韓聯絡所。各界也開始揣測她有朝一日可能繼承她胞兄的職位，讓社會風氣保守的北韓首度出現女性領導人。
而自去年以來，金正恩身體異常、死亡等傳聞層出不窮。去年4月，《CNN》曾報導金正恩接受心血管手術一度病危，但一個月後金正恩現身公開場合，讓這則新聞被認定是假消息。今年7月，金正恩病危的消息又再度流傳，但韓國國家情報院反駁這項說法，並稱其「毫無根據」。