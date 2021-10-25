中俄艦艇幾繞行日本一圈　日媒：抗議AUKUS

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這是日本防衛省首度觀察到中俄艦艇同時通過大隅海峽。中俄艦艇組成艦隊幾乎繞行日本列島一圈，日本防衛省認為中俄艦艇行動特異，正提高警覺。
日本朝日新聞報導，雖然中國國防部說中俄聯合巡邏行動並非針對特定的第三國，且是按年度計畫實施，但一般認為，這是中國針對劍指中國的美英澳三方安全聯盟AUKUS的一種強烈抗議，想展現中國與俄羅斯正深化合作關係。
日本產經新聞報導，一般認為，因日、美、英、澳等國在日本周邊增強多國間演訓，因此中俄才採取這次的特異行動。
今年9月英國皇家海軍最新進的伊麗莎白女王號航空母艦打擊群在日本泊靠，美日等國也趁此機會在沖繩（琉球）西南海域及空域展開6國聯合演訓，英美一共出動3艘航空母艦參與。聯合演訓的目的在於牽制對台灣加強軍事施壓的中國。
報導說，如果中俄10艘艦艇往釣魚台海域或台灣方向航行，勢必升高緊張，因此日本政府加強戒備。
朝日新聞報導，中國國防部23日表示，中俄海軍17至23日之間在日本海、西太平洋、東海首度實施聯合巡邏行動，共有10艘艦艇，還有6艘艦載直升機參與，也實施使用武器的訓練。
10艘艦艇當中，中國出動最先進刃海級（Renhai class）飛彈驅逐艦「南昌號」、旅洋級飛彈驅逐艦「昆明號」等5艘；俄羅斯出動太平洋艦隊無畏級（Udaloy class）驅逐艦（548艦和564艦）等5艘。
中國國防部表示，中俄聯合巡邏行動遵守國際法規定，並未進入他國領海，行動主要是為了發展中俄全面性的戰略夥伴關係，提高雙方的合作能力，並非針對特定的第三國。
俄羅斯國防部表示，中俄海軍聯手反覆地展開戰術性行動與訓練，航行距離約3150公里。參與中俄聯合巡邏行動中俄艦艇共10艘。
俄羅斯國防部認為，為了維護亞太地區的和平與穩定，中俄兩國要守護海上經濟活動的相關設施。（編輯：馮昭）1101024