陳子強被爆月付3萬打發高中兒 喊告傅天穎「扭曲親情」
傅天穎和前夫陳子強離婚8年，育有16歲兒子「小天子」，日前她上小禎節目《聽媽媽的話》，提到陳子強封鎖聯絡管道，常常找不到人，小孩1年大概只看到爸爸3次面，而陳子強1個月約給3萬元養育費，讓傅天穎動念爭取單獨監護權，陳子強今（24）日發聲明「決定不忍了」，怒嗆傅天穎顛倒是非、扭曲父子親情。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-24 21:15:16
傅天穎談到當初離婚，「我聽到他的律師跟我的律師講，主計處統計養一個小孩只要2萬塊，我聽到心都碎了，小孩讀私校又要補習，花那麼多錢，你說給2萬塊？」後來兩人協議好兒子養育費是小學一個月2萬元、國中2萬5、高中3萬元，另外陳子強一年約見小孩3次，傅天穎在兒子念國三後更加鼓勵他打電話跟爸爸聊天，現在父子關係融洽不少。
陳子強不滿被描述成一個不負責任的父親，發文：「在被告知下觀看傅小姐電視訪談，訪談中闡述事件顛倒是非、毫無證據、扭曲父子親情，深夜沉痛與兒子通了電話說道，以前爸爸都不解釋，是因為顧慮到你那時還小、成長中，不忍為了讓你換學校，導致你連同學都沒了，現在你較成熟了。而且那時候只要我願意談離婚話題，是非常好賺錢的時機點，但當下我卻選擇無法賺錢的公益活動，默默的做、默默付出，那時身上沒錢，又在幫忙你媽媽的親哥選舉，身心俱疲極度勞累，但爸爸無非就是希望大人事件趕快落幕，過程縮短，減少你日子的時間壓力。」
陳子強表示看了節目和兒子通電話後，兒子回應「爸爸您辛苦了」，答應他會以公平、公正態度來看待傅天穎節目上的言論，陳子強經紀人向《NOWnews今日新聞》透露，陳子強私下有被兒子的貼心懂事安慰到，至於傅天穎節目上的說法，陳子強經紀人表示：「公司對傅小姐訪談不實內容，將保留法律追訴權。」