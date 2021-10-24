張鈞甯、徐若瑄誰比較貴？導演何潤東妙回敏感片酬

何潤東在《誰在你身邊》身兼導演、編劇，日前接受LiTV線上影視專訪，當被問到最關鍵的片酬時，到底張鈞甯、徐若瑄兩大女神誰比較貴？何潤東說：「你知道什麼叫情感勒索嗎？我跟Vivian是認識20年的交情，而鈞甯，我們都說我們是十六肋插刀的好兄弟，所以我的作品她能不來嗎？她敢要求貴的錢嗎？」因此成功讓何潤東整部劇在預算內完成。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-24 22:04:45
徐若瑄在《誰在你身邊》嫁給經商失敗後沉迷賭博、酗酒的莊凱勛，該不該離婚？何潤東說身邊也曾遇過類似朋友，勸都勸不了，或許就是要讓他遇上重大改變才知道清醒，就像是莊凱勛面臨喪妻之痛，「這也是我想跟觀眾說的，珍惜，不要待到逝去。」劇中一開始鋪陳莊凱勛墮落前其實非常愛妻子，問何潤東私下是不是也是寵妻魔人？他說：「我跟大家都一樣，老婆說的都是對的，我不太說『我愛妳』，我臉皮比較厚，我覺得有點肉麻，對我來說我是行動派多過嘴巴講，實際做出來讓對方感受更重要。」
擁有超好人緣的何潤東，最為人知的便是孫儷特地飛來台灣參加他的婚禮，說到這位20餘年好友，何潤東形容孫儷滿可愛的，「很單純，她最特別就是私底下笑起來很傻，我覺得她是一個活得很明白的人，她不浮躁，要一直拍戲、要賺錢，或要怎麼打扮，她其實知道自己的人生要什麼，很顧家庭，很多互動會跟大家分享，但她不是想漲粉絲流量，而是純粹記錄。」
不光合作拍戲默契十足，何潤東可是連婚後「房事」也是請教孫儷，「當初《那年花開月正圓》時，我就問她，因為之前我跟老婆跟我爸媽一起住，我便問她要不要跟老婆搬出來？然後她就給我建議其實搬出來比較好，因為大家有大家的一個空間，聽了她建議我便搬出來，但我沒搬離我爸媽很遠，就是正隔壁而已。」