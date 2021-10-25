這也要爭？馬斯克、貝佐斯雙雙入選「最吝嗇億萬富豪榜」

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《富比士慈善指數》計算方式是將每個富豪一生中的「對外捐贈」加起來，並且扣除該富豪所捐贈的基金或擔任顧問的基金，再除以當前的總財富和總捐贈金額，進而得出捐贈比例。慈善指數分為5個區間，20%以上、10%~20%之間、5~10%之間、1~5%之間，以及低於1%。
數據顯示，今年全美400大億萬富豪中，只有約8位億萬富豪捐贈20%或以上的個人財富，19位億萬富豪捐贈了10%或更多的個人財富，其中包括索羅斯，巴菲特（Warren Buffett）、貝佐斯前妻史考特（MacKenzie Scott）、比爾蓋茲和其前妻梅琳達等等。但卻有高達156位億萬富豪捐贈比例不足1%，其中正包括貝佐斯和馬斯克，屬於《富比士慈善指數》中低於1%最小氣的等級。
而曾經成為世界首富的「股神」巴菲特捐贈總額位居榜首，數據顯示，其目前捐贈總金額已達到440億美元。他一直以來持續捐款行善，今年6月他更賣掉柏克希爾哈薩韋公司（Berkshire Hathaway）價值41億美元的股票，而他曾承諾捐出所有該公司的股份，目前進度已到一半。
即使巴菲特捐出440億美元，仍不是最慷慨的億萬富豪。位列《富比士慈善指數》榜首的億萬富豪是美國對沖基金大亨索羅斯（George Soros），其捐贈總額達168億美元，已超過其86億美元的個人資產。
根據了解，在10月16日所公布的《彭博億萬富翁指數》中，馬斯克以淨資產為2300億美元登上全球首富。而馬斯克的身家早在9月就超過貝佐斯，貝佐斯目前位居第2，淨資產為1910億美元。