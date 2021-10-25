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這也要爭？馬斯克、貝佐斯雙雙入選「最吝嗇億萬富豪榜」

▲創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，圖左）和馬斯克（Elon Musk），雙雙入圍富比士「最吝嗇億萬富豪榜」。（圖／美聯社／達志影像）
▲創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，圖左）和馬斯克（Elon Musk），雙雙入圍富比士「最吝嗇億萬富豪榜」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-25 10:00:00

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）以及電商巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）先前曾分別被《彭博億萬富翁指數》（Bloomberg Billionaires Index）評為世界上頭兩名首富，而兩人長期以來也不斷爭論誰更富有、誰愛打官司等問題。不過近日兩人再度上榜，但就不是富豪會喜歡的頭銜，兩人雙雙入圍富比士的「最吝嗇億萬富豪榜」。

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美國商業娛樂新聞《商業內幕》引述《富比士慈善指數》（Forbes Philanthropy Score）指出，在新冠肺炎疫情期間全球股市飆升，也讓許多億萬富豪資產屢創新高，但是億萬富豪卻沒有同步提升其慈善捐款額。

《富比士慈善指數》計算方式是將每個富豪一生中的「對外捐贈」加起來，並且扣除該富豪所捐贈的基金或擔任顧問的基金，再除以當前的總財富和總捐贈金額，進而得出捐贈比例。慈善指數分為5個區間，20%以上、10%~20%之間、5~10%之間、1~5%之間，以及低於1%。

數據顯示，今年全美400大億萬富豪中，只有約8位億萬富豪捐贈20%或以上的個人財富，19位億萬富豪捐贈了10%或更多的個人財富，其中包括索羅斯，巴菲特（Warren Buffett）、貝佐斯前妻史考特（MacKenzie Scott）、比爾蓋茲和其前妻梅琳達等等。但卻有高達156位億萬富豪捐贈比例不足1%，其中正包括貝佐斯和馬斯克，屬於《富比士慈善指數》中低於1%最小氣的等級。

而曾經成為世界首富的「股神」巴菲特捐贈總額位居榜首，數據顯示，其目前捐贈總金額已達到440億美元。他一直以來持續捐款行善，今年6月他更賣掉柏克希爾哈薩韋公司（Berkshire Hathaway）價值41億美元的股票，而他曾承諾捐出所有該公司的股份，目前進度已到一半。

即使巴菲特捐出440億美元，仍不是最慷慨的億萬富豪。位列《富比士慈善指數》榜首的億萬富豪是美國對沖基金大亨索羅斯（George Soros），其捐贈總額達168億美元，已超過其86億美元的個人資產。

根據了解，在10月16日所公布的《彭博億萬富翁指數》中，馬斯克以淨資產為2300億美元登上全球首富。而馬斯克的身家早在9月就超過貝佐斯，貝佐斯目前位居第2，淨資產為1910億美元。

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