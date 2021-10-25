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中國試射極音速飛彈　外媒：恐吹響新一輪軍備競賽號角

▲外媒引述英美專家分析，美中有展開新一輪軍備競賽的可能。圖為中國先前發射長征火箭之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒引述英美專家分析，美中有展開新一輪軍備競賽的可能。圖為中國先前發射長征火箭之資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-25 07:11:53

近日有英國媒體報導，中國試射具備搭載核彈頭能力的極音速導彈，引起包含美國在內的西方國家戒心。有英美的戰略專家認為，中國在軌道武器上的進展以及美國的反應，釋出2國新一輪軍備競賽的信號。

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根據《英國廣播公司》(BBC)報導，英國《金融時報》先前引述消息人士指出，中國在8月發射極音速飛彈並繞行地球一圈，雖然並未擊中目標，仍顯示中國在極音速武器上已有驚人進展，儘管中國迅速否認該報導，聲稱只是一般的航天器回收測試，可美國研究防止武器擴散的專家路易斯(Jeffrey Lewis)認為，中國的否認是一種混淆概念的行為，關於中國測試部分軌道轟炸系統(FOB)的說法，「技術上合理，也符合北京的戰略」。

費城外交政策研究所研究部主任史坦(Aaron Stein)則分析，《金融時報》的報導和中國官方的說法可能都沒錯，所謂的可回收航天器，同時也可能是極音速的滑翔器，部分軌道轟炸系統和可回收航天器能做的事情大致相同，兩者的區別並不大。

報導並提到，部分軌道轟炸系統並非新鮮概念，在冷戰期間頗受前蘇聯追捧，該系統的核心理念是讓一種武器部分地在軌道上運行，最終從不可預判的方向飛向打擊目標，而中國目前所做的，似乎是將這種系統和極音速滑翔器結合，沿著外太空邊緣飛行，躲避雷達監控和防禦系統。

至於中國開發這種系統的原因，路易斯認為，北京擔心美國部署現代化的核武器和導彈防禦系統，將消除中國的核威懾力；而史坦則表示，主要的擁核國家都在發展極音速系統，只是看待的視角不同，可能會讓其他國家感到緊張，從而引發軍備競賽。

部分意見人士質疑，中國最近的實驗相當於「斯普尼克時刻」（Sputnik Moment，蘇聯成功發射的第一顆人造衛星），值得警惕和注意，但也有專家聲稱，中國類似實驗並不會造成新的威脅，卡內基國際和平研究院的核政策專家阿克頓(James Acton)就表示，其實從1980年代開始，美國就已處於中國可能發動核武的威脅下。

路易斯強調，對美國來說，重要的是做出正確結論，以免因為一系列出於恐懼的災難性外交決定，而將美國置於更大的險境中。

除了中國，報導也指出，北韓（朝鮮）也在積極尋求更新自己的核打擊能力，以便增加外交談判的籌碼，過去這些年，北韓一直要求美國的平等對待，並將更先進的核武器視為贏得尊重的途徑，這些都讓拜登政府越發頭痛。

最後，由於冷戰時期沿襲的武器控制協定，目前大多處於崩塌狀態，而美中俄的關係日趨緊張，都對目前的事態沒有幫助。分析家潘達(Ankit Panda)認為，美國在遏制軍備競賽方面唯一有意義的事，應該是討論對戰略導彈防禦系統的限制，就像在冷戰時所做的那樣，「把反導系統放上桌面，才能讓美國從中俄謀求到有意義的讓步，同時勸阻他們開發代價高昂且危險的核武器。」

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