中國試射極音速飛彈　外媒：恐吹響新一輪軍備競賽號角

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費城外交政策研究所研究部主任史坦(Aaron Stein)則分析，《金融時報》的報導和中國官方的說法可能都沒錯，所謂的可回收航天器，同時也可能是極音速的滑翔器，部分軌道轟炸系統和可回收航天器能做的事情大致相同，兩者的區別並不大。
報導並提到，部分軌道轟炸系統並非新鮮概念，在冷戰期間頗受前蘇聯追捧，該系統的核心理念是讓一種武器部分地在軌道上運行，最終從不可預判的方向飛向打擊目標，而中國目前所做的，似乎是將這種系統和極音速滑翔器結合，沿著外太空邊緣飛行，躲避雷達監控和防禦系統。
至於中國開發這種系統的原因，路易斯認為，北京擔心美國部署現代化的核武器和導彈防禦系統，將消除中國的核威懾力；而史坦則表示，主要的擁核國家都在發展極音速系統，只是看待的視角不同，可能會讓其他國家感到緊張，從而引發軍備競賽。
部分意見人士質疑，中國最近的實驗相當於「斯普尼克時刻」（Sputnik Moment，蘇聯成功發射的第一顆人造衛星），值得警惕和注意，但也有專家聲稱，中國類似實驗並不會造成新的威脅，卡內基國際和平研究院的核政策專家阿克頓(James Acton)就表示，其實從1980年代開始，美國就已處於中國可能發動核武的威脅下。
路易斯強調，對美國來說，重要的是做出正確結論，以免因為一系列出於恐懼的災難性外交決定，而將美國置於更大的險境中。
除了中國，報導也指出，北韓（朝鮮）也在積極尋求更新自己的核打擊能力，以便增加外交談判的籌碼，過去這些年，北韓一直要求美國的平等對待，並將更先進的核武器視為贏得尊重的途徑，這些都讓拜登政府越發頭痛。
最後，由於冷戰時期沿襲的武器控制協定，目前大多處於崩塌狀態，而美中俄的關係日趨緊張，都對目前的事態沒有幫助。分析家潘達(Ankit Panda)認為，美國在遏制軍備競賽方面唯一有意義的事，應該是討論對戰略導彈防禦系統的限制，就像在冷戰時所做的那樣，「把反導系統放上桌面，才能讓美國從中俄謀求到有意義的讓步，同時勸阻他們開發代價高昂且危險的核武器。」