「屈臣氏vs康是美」哪間才便宜？內行曝省錢攻略：超划算
在台灣生活相當方便，除了便利商店密集度超高，就連藥妝店也幾乎是隨處可見，而最常見的藥妝店，就屬「屈臣氏」和「康是美」了，不過就有女網友好奇「到底哪一家比較便宜」，貼文一出，也有內行網友分享「省錢攻略」，直呼超划算。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 08:00:25
該名女網友在PTT以「屈臣氏和康是美」為題發文，表示台灣目前常見的龍頭藥妝店，應該就非屈臣氏和康是美莫屬，不過，她也很想知道到底是屈臣氏還是康是美比較便宜。
原PO透露，自己只知道屈臣氏會有「三折清貨區」，她每次有去屈臣氏都會去逛，「康是美好像沒有，但原價產品到底誰勝出，就不清楚了」。
貼文一出，也有不少內行網友紛紛分享自己的「省錢攻略」，「星期二去康是美、星期六去屈臣氏」、「康是美網路商店贈品很大方！最近活動也多買的很開心」、「屈臣氏週六從網站買比較划算，會有折價券，每次週六都要幫女友囤防曬」、「蝦皮上比價，又有折扣碼」、「哪個便宜去那邊，反正都開在隔壁」。
綜合網友留言，根據屈臣氏和康是美的優惠與會員點數制度，最好是在星期二到康是美、星期六到屈臣氏消費會最划算；再者，兩間的網路商店也都會有折價券與贈品，讓民眾補貨的同時，也能省荷包；最後，其實因為這兩間藥妝店幾乎都開在附近，因此民眾若真的在意商品價差，不如兩間店都逛一圈再消費也無妨。（編輯：郭佩蓉）