最美的笑容！難民獨腳爸暖抱無四肢兒 勇奪SIPA最佳照
2021年義大利「西恩納國際攝影大賽」(Siena International Photo Awards，SIPA)，於本月22日公布比賽結果，一張名為「生命的艱難」(Hardship of Life)的照片，成功奪得年度最佳照片的殊榮，評審們佩服相片中的難民父子，面臨人生重大考驗所展現出的勇氣，儘管背後的故事讓人聞之鼻酸。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-25 08:04:09
綜合外媒報導，本張照片是由土耳其攝影師亞斯蘭(Mehmet Aslan)拍攝，地點位於土耳其與敘利亞邊境，1名只剩下左腳的父親，雖然須靠柺杖支撐，仍張開雙手，高高抱起同樣有身體缺陷的兒子，2人臉上幸福、溫暖的燦笑，讓人忘卻戰爭的陰霾，困苦彷彿一掃而空。
亞斯蘭表示，自己是在敘利亞北部邊境遇見這對父子，父親名叫阿拿薩(Munzir al-Nazzal)，在一次轟炸中失去了右腳，而他5歲的長子穆斯塔法(Mustafa al-Nazzal)則是因母親在內戰期間，於孕期時誤吸入神經性毒劑，導致他先天性四肢畸形而沒有手腳。3年前，他們一家仍住在敘利亞北部的伊德利卜(Idlib)，直到該地區落入敘利亞反政府軍之手，阿拿薩只得攜家帶眷逃離伊德利卜，靠人道組織的援助度日。
亞斯蘭並指出，阿拿薩為了替穆斯塔法尋找特殊義肢，已輾轉搬家多次、遍尋敘利亞和土耳其多處醫院，卻都沒有下文，令他十分苦惱。不過天生樂觀的穆斯塔法，並沒有因此沮喪，反而會適時鼓勵父親與其他家人。
亞斯蘭感嘆，在敘土邊界有不少難民營，阿拿薩父子只是其中一例，類似的故事還有很多，卻未必能得到重視，希望透過鏡頭喚醒外界對難民的關注，同時緩解部分土耳其人對難民社區的反對。