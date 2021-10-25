葉倫：美國未失去對通膨的控制　預計明年下半年恢復正常

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被問到通膨率何時會回到2%的正常範圍時，葉倫則說，通膨明年將先保持在高位，但她預計明年中下半會有所改善，現階段反映的痛苦只是暫時的。
葉倫還聲稱，與在春季和初夏看到的高通膨率相比，目前的月度通膨率已經大幅下降。
至於這波近30年最大的通膨危機，葉倫也把成因與新冠疫情連結，聲稱新冠危機減少了服務方面的支出，並導致支出重新分配到商品上，不過隨著情況改善，美國民眾也將陸續重返勞動市場。
有關近期美國的嚴重通膨現象，專家分析，主要肇因於寬鬆貨幣政策與強力經濟刺激政策，加上疫情期間許多產業被迫停滯，待疫情好轉、需求強力反彈時，供不應求的狀況卻相當嚴重，連帶推升物價和通膨數據的上漲。
美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Powell Jerome)本月22日表示，美國服務業有望繼續復甦，屆時若供應鏈瓶頸趨緩、服務業進一步開放，2022年的勞動市況就有很大的機會能接近「就業最大化」目標。
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