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葉倫：美國未失去對通膨的控制　預計明年下半年恢復正常

▲國際社會相當關注美國將採取何種措施對抗通膨。圖為美國財政部長葉倫。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際社會相當關注美國將採取何種措施對抗通膨。圖為美國財政部長葉倫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-25 08:55:37

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)週日表示，她預計通貨膨脹率將在2022年下半年恢復正常，並否認美國對通膨失去控制。

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根據《國會山報》(The Hill)報導，葉倫當地時間24日在接受《有線電視新聞網》(CNN)的節目，《國情咨文》(State of the Union)主持人訪問時表示，她同意美國正在經歷高通膨的時期，但美國並未失去對事態的控制，反駁了歐巴馬時期的前財長薩默斯(Larry Summers)對聯準會可能導致通膨失控的批評。

被問到通膨率何時會回到2%的正常範圍時，葉倫則說，通膨明年將先保持在高位，但她預計明年中下半會有所改善，現階段反映的痛苦只是暫時的。

葉倫還聲稱，與在春季和初夏看到的高通膨率相比，目前的月度通膨率已經大幅下降。

至於這波近30年最大的通膨危機，葉倫也把成因與新冠疫情連結，聲稱新冠危機減少了服務方面的支出，並導致支出重新分配到商品上，不過隨著情況改善，美國民眾也將陸續重返勞動市場。

有關近期美國的嚴重通膨現象，專家分析，主要肇因於寬鬆貨幣政策與強力經濟刺激政策，加上疫情期間許多產業被迫停滯，待疫情好轉、需求強力反彈時，供不應求的狀況卻相當嚴重，連帶推升物價和通膨數據的上漲。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Powell Jerome)本月22日表示，美國服務業有望繼續復甦，屆時若供應鏈瓶頸趨緩、服務業進一步開放，2022年的勞動市況就有很大的機會能接近「就業最大化」目標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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