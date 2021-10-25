NBA／綠軍三巨頭有望破冰？老皮：KG新節目可能邀雷槍來
當年的塞爾提克「三巨頭」或許將有望一笑泯恩仇，「真理」Paul Pierce近期受訪時表示，他打算和好友Kevin Garnett合辦一檔新節目，而首集嘉賓希望能邀請到「雷槍」Ray Allen前來，此舉也代表著三人存在和解的可能。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-25 09:06:57
當年Allen因為不滿隊內待遇，決定轉隊熱火，讓球隊中的其他人很難諒解，其中又以Garnett最為生氣。多年後其他人都已經釋懷了，Pierce更是主動和Allen講開，僅有KG不願意對後者擺出好臉色。
不過時間是最好的良藥，近期情況似乎出線轉機，在官方公布NBA 75 大球星之後，Garnett主動祝賀Pierce和Allen入選，也讓外界嗅到了一絲主動釋出善意的意味。
而Pierce也透露，其實三人之間的關係已經好轉很多了，近期應該就有望破冰。「我和Ray在名人堂典禮聊過，Garnett當時也在同一個地方。我覺得要感謝Doc Rivers，我和Ray之間的關係已經修復了，不過Garnett的態度仍然需要觀望，但我們和Rivers的談話讓事情緩和了許多，你會在不久的將來看到我們重聚的。」
Pierce也說他和KG打算創一檔新節目，他認為第一集的嘉賓應該就是Allen，也敬請大家去期待。