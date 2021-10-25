台股早盤壓回震盪 權值龍頭股失色、中小型題材股亮眼
美股道瓊上週五再創新高，但那指與費半指數走跌，科技類股反映財報不佳。而台北股市今（25）日開盤跌9.4點，加權股價指數以16879.34點開出，早盤跌逾70點，來到16812點。權值股台積電早盤跌8元，跌1%多，來到592元。盤面焦點為題材股，如電動車概念股、IC設計與元宇宙概念股表現相對亮眼。
記者許家禎/台北報導
2021-10-25 09:45:50
美股道瓊工業指數上周五（22日）上漲73.94點，或0.20%，收35,677.02點；標普500指數下跌4.88點，或0.11%，收4,544.90點；那斯達克綜合指數下跌125.50點，或0.82%，收15,090.20點；費城半導體指數下跌41.77點，或1.22%，收3,370.28點。
台北股市今天開盤跌9.4點，加權股價指數以16879.34點開出，權值股台積電早盤跌8元，跌1%多，來到592元。聯電跌0.4元來到57.9點。旺宏跌逾1%，來到36.65元。世界先進跌2%，來到140.5元。
雖然電子權值龍頭股表現失色，不過，中小型題材股紅通通，像是電動車概念股表現相對亮眼，康普飆漲停，美琪瑪、聚和、立凱漲幅達9%，另外IC設計立積、鈺創、力旺、驊訊漲幅5到7%。元宇宙概念股同樣紅通通，揚明光、鼎元、威盛、光磊、宏達電漲3到4%。