成為史上首位遭罷免立委　陳柏惟：盼基進派人補選

台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案上周六（23日）投票通過，陳柏惟成為台灣史上第一位遭到罷免解職的立法委員。陳柏惟被罷免後，今（25）日首度在立法院露面，他受訪時說，希望台灣基進能派人投入補選，也為選區選民感到驕傲。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-25 10:57:50｜2021-10-25 11:10:53
立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會主委童振源進行業務報告並備詢，陳柏惟會前受訪時，被問到心情如何？他表示，一如往常600個日子。至於是否會覺得《選罷法》罷免門檻太低？陳柏惟表示，對於規則沒有意見，反罷免的票也有25%，他認為不是規則的問題，團隊最後2個星期才到台中跟罷免方面對面，但是立院這邊還有工作要做，哪有時間去做一對一的短兵相接？陳柏惟也說，如果拉下去跟罷免方對抗1年，結果或許不一樣。
對於遭到罷免，陳柏惟以棒球來舉例，他表示，只差一支安打就能贏得比賽，會輸就是找不到那支安打。反罷免票那麼高，這能量會累積到下一場比賽，現在比賽是1比1平手，這沒什麼好檢討。
媒體追問有沒有覺得委屈？陳柏惟表示，盡力了沒什麼好委屈，社區棒球隊對上紐約洋基隊打成1比1平手，最後1局差一支安打逆轉，超強的。他也為選區民感到驕傲，同意罷免創造台灣第一個遭罷免立委，不同意罷免也創上史上最高票數。
藍營下一步要推罷免無黨籍立委林昶佐，媒體詢問他怎麼看？有沒有建議給林昶佐？陳柏惟表示，還沒有思考那麼多，連自己的都看不懂，沒有建議給林。
針對台中第二選區補選，陳柏惟期望台灣基進能派出候選人參選，不過他也開玩笑說，想選的都要先回去問爸爸媽媽，看到他這個樣子要回去查祖宗十八代有沒有犯罪、偷竊。至於會不會留在台中選市長？陳柏惟表示不會，政局如河流，地形地勢會流向大海，任何狀況來會有狀況調整，哪裡有需要就會去那裡。