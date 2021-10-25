玉山科技協會20周年論壇聚焦5大主題 張忠謀出席開講
台灣玉山科技協會今年適逢成立滿20周年，將於明（26）日舉辦20周年慶祝大會暨論壇，理事長李紀珠力邀眾多科技產業巨擘及「護國群山」齊聚一堂，討論主題聚焦於全球產業趨勢、半導體、電動車、創新轉型，以及智慧城市等五大主軸，總統蔡英文、台積電創辦人張忠謀也都將出席致詞與演講，預期將是台灣今年度科技產業最大的知識饗宴。
記者彭夢竺／台北報導
2021-10-25 10:12:10
這場20周年慶祝大會暨論壇，除了李紀珠、副理事長童子賢親自與會主持之外，還邀請了前總統馬英九、台灣玉山創會理事長劉兆玄、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕，行政院副院長沈榮津也會就台灣科技產業發展回顧及前瞻進行專題演講。
此外，現場還有宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽副董事長宣明智、鴻海董事長劉揚偉，台灣兩家獨角獸公司Appier創辦人游直翰及Gogoro創辦人陸學森等擔任論壇演講貴賓，剖析中美科技戰演變為全球科技戰之際，台灣高科技業者如何掌握先機，以因應全球科技產業競爭的戰略，並探討台灣未來如何引導產業進一步升級重組，於後疫情時代突破逆勢，在全球關鍵科技領域超前部署。
在祝晚宴上，主辦單位也邀請到總統蔡英文蒞臨致詞，台積電創辦人張忠謀也將以「經營人的學習及成長」為題進行演說。
這次論壇將聚焦五大主題，從全球佈局談起到聚焦半導體產業，再到電動車發展，最後討論產業的創新與轉型及探討智慧城市發展。第一場專題論壇首先登場的是「全球產業趨勢與台灣的機會」、第二場則聚焦「全球半導體產學研發展趨勢暨台灣繼續承擔領袖之策略」、第三場主題為「台灣電動車產業的未來」、第四場「以創新思維加速台灣產業轉型」，以及最後一場「打造智慧城市的競爭力」論壇。